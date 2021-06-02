Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

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17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önderliğinde Öğretmenevi bahçesinde tören düzenlendi. Verilen konserin ardından yıl boyunca Halk Eğitimi Merkezi’nde açılmış olan kurslara katılan kursiyerlere belge takdim edildi. Programa Kaymakam Ahmet Altıntaş, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasında İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, bu yıl ilki kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftasını kutlayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitiminin önemine işaret etti.

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