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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı kentlerde tam yol ileri

İHA

Sağlıklı kentlerde tam yol ileri

Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. fazına yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi.
Türkiye genelinde 75 üye belediyesi bulanan Sağlıklı Kentler Birliği’nin 20192025 yıllarını kapsayan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. fazına yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin yanı sıra Hırvatistan, Danimarka, Yunanistan, Almanya, Finlandiya, İsrail ve Norveç’in başvurusu da kabul edilerek bu ülkeler resmî üye oldu. Kurulduğu 2005 yılından itibaren kriterleri yerine getirerek üyelik başvuruları kabul edilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği böylelikle 7. faz üyeliği de kabul edilmiş oldu.
Geçen hafta açıklanan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Politik Kuruluna seçilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, 75 üye belediye ile DSÖ Avrupa Bölgesindeki en aktif ulusal ağlar içerisinde yer alan Sağlıklı Kentler Birliği’nin müracaatının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DSÖ’ye üyeliğin kabul edilmesi ile sorumluluklarının daha da arttığını belirten Başkan Aktaş, “Birliğimize üyelik kararı alan belediyeler şehirlerinin sağlık göstergelerini iyileştirme hedefiyle bu kararı alıyorlar ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütüyorlar. Üye belediyelerimiz ile birlikte misyonumuz sürdürülebilir kentsel çevreler oluşturulmasına yönelik stratejilerle tüm politikalarda sağlığı en üste taşımak. Kısa bir süre önce danışma kurulu üyelerimizin rehberliğinde hazırlamış olduğumuz ve birlik yönetimi olarak kabul ettiğimiz Sağlıklı Gelecek İçin Sağlıklı Şehirler başlıklı deklârasyonumuz ulusal ağımız için bir taahhüt belgesi olacak ve çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz” dedi.

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