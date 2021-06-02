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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sele teslim olan Trilye'de yaralar sarılıyor

İHA

Sele teslim olan Trilye'de yaralar sarılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonucu ev, iş yerleri ve bir okul sular altında kaldı, kaldırım taşları ise yerinden söküldü.
Dün gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde sele dönüştü. Mudanya ilçesine bağlı tarihi Trilye Mahallesi'nde sağanak yağış maddi hasara neden oldu. Caddeler adeta göle dönerken, azgın sular kaldırım taşlarını yerinden söktü. Bazı ev ve işyerleri sular altında kalırken, bir okul sel sularına teslim oldu.
AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sağanak yağış sebebiyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını belirtirken, Buski ekipleri vidanjörler yardımıyla hasar gören ev ve iş yerlerindeki sel sularını tahliye etti. İtfaiye ekipleri bölgede tedbir aldı.

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