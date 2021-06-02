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Emin Adanur: Önceliğimiz Süper Lig'e çıkmak

DHA

Emin Adanur: Önceliğimiz Süper Lig'e çıkmak


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -BURSASPOR´da yönetime talip olan Emin Adanur, tek düşüncelerinin Süper Lig´e çıkmak olduğunu vurguladı. Adanur, "Elimizdeki bu kadro ile birlikte Süper Lig´e çıkarsak, o zaman kimseye muhtaç olmadan, borçsuz, istediği her şeyi yapabilen bir Bursaspor olacak" dedi.
Bursaspor'un başkan adaylarından Hayrettin Gülgüler'in listesinde yer alan Emin Adanur, Gülgüler ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri Batu Demirtaş, Emrah Kılıç ve Ömer Faruk Durmaz eşlik etti.
TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, 5 Haziran´da Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısının düzenleneceğini hatırlatarak, "Bursaspor için biliyorsunuz kaybedecek bir dakika yok. Bu sürecin tüm adaylara hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
Altyapı çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Hayrettin Gülgüler, U-19 takımını Özlüce´ye taşımayı düşündüklerini kaydetti. Gülgüler, altyapıya yeni bir oluşum ile başlayacaklarını ve 10 kişilik, yeni bir Gençlik Geliştirme Kurulu kuracaklarını söyledi.
45 GÜNLÜK SÜREYİ AÇIKLADI
Öncelikle ödenmesi gereken borçların bulunduğunu belirten Emin Adanur, "Seçildiğimiz takdirde öncelikle ödemelerin tamamını bitireceğiz. Mustafa Er ile devam edeceğiz, yine Batalla da olacak. Bir tahta ekibi kurup, bu ekip ile birlikte kendimize 45 gün süre verdik. Zira, tahta ile alakalı bizim bildiğimiz 60-70 sorunlu insan var, bu kadar insana ulaşıp, bunlarla görüşmek süre alacak. Tahtayı açabilmek için 80 milyon TL olsa, biz yine de 10-15 gün süre içerisinde o kadar kişiye ulaşıp anlaşmayı kolay yapamayız. O yüzden bu süreci veriyoruz. Tabii, bu süre içerisinde gerekli transferler için ön anlaşma ile yapılacak. Kampa katılacaklar. O esnada biz tahtayı açtıktan sonra kendileriyle ana sözleşmeyi yapıp anlaşmaları bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Bursaspor Kulübü´nün 545 milyon 723 bin 987 lira 61 kuruş olan borcuna da değinen Adanur, kendilerinin planlamaları dahilinde Bursaspor´un Süper Lig´e çıkması gereken paranın ise 10 milyon Euro olduğunu ifade etti.
Borçları da bir araya koyduklarında 65 milyon Euro yaptığını belirten Adanur, "Süper Lig´e çıkmış bir Bursaspor´un kadro değeri bana göre zaten 65 milyon Euro. İstersek şunu yapabiliriz ki bunu düşünüyoruz, Süper Lig´e çıktığımız zaman yine bir Genel Kurul yapalım. Kadro değerimiz yükselmiş olacak. Sunalım; bakın şu kadar futbolcuyu satarsak biz bütün borcu kapatabiliriz, federasyondan gelecek olan gelirle de Süper Lig´de kalmaya çalışalım, borçsuz bir Bursaspor o zaman olabilir" şeklinde konuştu.
"40 MİLYON TL BİZ KATKI KOYACAĞIZ"
40 milyon TL kendilerinin katkı koyacağını kaydeden Adanur, çeşitli gelir kalemleriyle de reklam gelirlerinin yaklaşık 24-25 milyon TL civarında elde edileceğini söyledi.
Sözlerine devam eden Adanur, "40 biz koyuyoruz, 25 gelir elde ediyoruz, 65 milyon TL. Bakın bu garanti olan. Ancak bir de şöyle bir şey var; Ziraat Bankası ile görüşülüp, 1 yıl hiç ödemeden, kalan diğer yıl da sadece faizini ödeyerek tüm borcu öteleyip, temlikleri kaldırıp, diğer alacaklı olan yöneticiler de alacaklarını kaldırırsa, federasyondan da gelecek olan 20 milyon TL de var. Toplam 85 milyon TL oluyor. Aslında hedeflediğimiz para kalan 15 milyon TL. Zaten başarıyı sağlarsak onu da ben kendim koyarım" ifadelerini kullandı.
"YÖNETİCİ OLARAK İŞİMİZİ YAPACAĞIZ, FUTBOLA MUSTAFA ER KARAR VERECEK"
Stadyumun isim hakkı ile ilgili gelen bir soruyu da yanıtlandıran Adanur, isim hakkının satışının yapılacağını, satılamazsa isim hakkını kendisinin satın alacağını belirtti.
Sportif direktörün olmayacağına işaret eden Adanur, "Batalla da ekibe geldiği için sportif direktöre ihtiyacımız kalmadı. Muhteşem bir ekip. Futbol aklımız onlar olacak. Biz kulübün organizasyonunu yöneteceğiz. Yönetici olarak işimizi yapacağız, futbol kısımlarına Mustafa hoca, Batalla karar verecek. Karar noktasında işin ehli onlar olduğu için, onlar olacak" dedi.
Yöneltilen bir soru üzerine ziyaretlerde cesaretinden dolayı tebrikler aldığını söyleyen Adanur, "İş insanı olmadan önce taraftardım, hala taraftarım. İnsanların hoşuna gidiyor. 2011 yılında Teksas´ta bağırıp, 2021 yılında başkan adayı olabilen bir insanı görmeleri, kendi içlerinde de bir umut ışığı oluyor. Demek ki Bursaspor´da ben de başkan olabilirim deniliyor, başka bir heyecan umut verici" diye konuştu.
"OYUNCU SATMAMA TARAFTARIYIZ"
Hiçbir oyuncu satmama taraftarı olduklarını vurgulayan Adanur, "Elimizdeki bu kadro ile birlikte Süper Lig´e çıkarsak, o zaman kimseye muhtaç olmadan, borçsuz, istediği her şeyi yapabilen bir Bursaspor olacak. Elimizde altın madeni var. İlla ki ben gitmek istiyorum diyen olursa bir şey diyemeyiz. Çok düşük maaşlarla çalışmışlar, onların maaşlarına iyileştirme yapıp sözleşme sürelerini de uzatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
İlk planlarının 1 yıl olduğunu ve bu süreçte tamamen Bursaspor´u Süper Lig´e çıkarmaya odaklanacaklarını kaydeden Adanur, hedeflerinin doğru bir sistem kurmak olduğunu ifade etti.
"ÖNCE BİR SÜPER LİG'E ÇIKALIM"
Takımı Süper Lig´e çıkarmaları halinde verdikleri parayı alacaklarını, ancak başarısız olmaları halinde ise verdikleri parayı hibe edeceklerini söyleyen Adanur, "Bursaspor, 10. olursa benim verdiğim parayı alma şansım yok. Şunu düşünün; biz tahtayı açtık, transferleri yaptık, elimizden gelen her şeyi yaptık, son maçta son dakika top direkten döndü, top geri gelmedi tabii ki o zaman paramı alacağım. Ben elimden gelen her şeyi yaptıktan sonra, bu kulübü batıranlar paralarını geri istiyorsa, ayağa kaldırmak için geldiğim noktada ben neden paramı bırakacağım. Ama, ben de başarısız olursam o para kalacak. Batırıp parayı almayacağım, çıkarabilirsek alacağım. Kalıcı gelir olarak bazı fikirlerim var, bir güneş enerjisi santrali fikrim var ama bunların hepsi seneye, önce bir Süper Lig´e çıkalım. Öncelikle takımı Süper Lig´e çıkarmamız lazım. Sonrasında geri kalan her şey konuşulur" dedi.
"GÜVENSİZLİK VAR"
Bursaspor´da güvensizlik olduğunu belirten Adanur, "Bu güvensizliği kırmak için de bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Bunun için öncelikle 40 milyon TL´yi ortaya koyacağız. Hepiniz göreceksiniz, diyecekler ki evet sözünü tuttular. Sportif başarı da olursa zaten bence tüm şehir yardım edecektir ama önce bizim yapmamız lazım. Hem kendimiz hem de Bursaspor için. Bize karşı güven oluşması lazım, Bursaspor´un da güvenilir insanlar tarafından yönetildiğinin görülmesi lazım" açıklamalarında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-06-02 15:56:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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