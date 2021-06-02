Online kodlamada yaz dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten fertler hâline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online yaz dönemi eğitimleri 21 Haziranda başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. İştirâkin ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinde online olarak yapılacak. 710 ve 1117 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 21 Haziran 16 Temmuz tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Mobil Uygulama Yapımı (MIT INVERTOR), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi ve Code.org ile kodlamaya giriş olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor. Detaylı bilgi belediyenin sitesinden elde edilebilir.

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