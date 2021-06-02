Motosikletinin şasi numarası ve plakası uyuşmayınca gözaltına alındı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde iterek götürdüğü motosikletinin şasi numarası ve plakası uyuşmadığı belirlenen Nevzat B. (33), gözaltına alındı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, bir kişinin 16 SK 927 plakalı motosikleti iterek götürdüğünü fark etti. Yapılan incelemede, akünün farklı bir noktaya monte edildiği görüldü. İncelemede, motosikletin şasi numarası ile plakasının uyuşmadığını belirlendi. Motosikletin plakasının başka bir araca ait olduğu saptandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden geldiğini ve motosikletini bozulduğu için itmek zorunda kaldığını söyleyen Nevzat B. (33), polis ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-02 16:59:13



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