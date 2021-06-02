Osmangazi’de su kesintisi

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Geçit Mahallesi Gülseven Sokak, Güllük Sokak, 5. Günay Sokak, Gökalp Sokak, 2. Gelincik Sokak , 7. Gür Sokak ve civarında 03.06.2021 03.07.2021 tarihleri ve 10:0018:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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