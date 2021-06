Kampanyalarla müşterilerin yüzünü güldürüyorlar

Özhan Marketler Zinciri, düzenlediği büyük kampanyalarla müşterilerine avantajlı alışveriş imkânı sunuyor. Özhan Kart ile 18 Haziran tarihine kadar indirimler müşterilerini bekliyor.

Mağazalar zinciri, ayın her döneminde cazip kampanyalar tertip edip müşterilerinin beklentilerini karşılıyor. Bütün ayı kapsayan indirimler ve sürekli yenilenen dönemler halinde sunulan özel fiyatlar ilgi topluyor. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor.

Market zincirinin tüm mağazalarında ve online alışveriş kanalında 418 Haziran tarihleri arasında pirinç, tereyağı, yumuşatıcı, cips ve kek fanusu gibi çeşitlerde çok güzel indirimler müşterilere sunuluyor. Ayrıca daha yüzlerce çeşit üründe güzel fiyatlarla indirimler devam ediyor. Bunun yanında Özhan Kart müşterilerine özel farklı avantaj ve fırsatlar da yılın her dönemi için uygulanıyor.

Kampanyaların sürekli olarak devam ettiğine ve alışverişlerini Özhan Kart'ı ile yapan bütün müşterilerimizin indirimlerden yararlanabileceğini dikkat çeken Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Kampanyalarımızı düzenlerken müşterilerimizin bütçelerine katkı sağlamak ilk hedefimiz. Birçok markayla güzel işbirlikleri yaparak müşterilerimizin bizden beklentisini karşılamak için çalışıyoruz. Tabii bu noktada kalitemizden asla taviz vermiyoruz. Çünkü kusursuz müşteri memnuniyeti bizim için her şeyden önemli" dedi.

