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Bursaspor’dan Batuhan Kör’e tebrik mesajı

İHA

Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında ayyıldızlı forma ile ilk golünü kaydeden Batuhan Kör'e, kulübü Bursaspor'dan tebrik mesajı geldi.

Bursaspor’dan Batuhan Kör’e tebrik mesajı

Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında ayyıldızlı forma ile ilk golünü kaydeden Batuhan Kör’e, kulübü Bursaspor’dan tebrik mesajı geldi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, milli forma ile ilk golünü kaydetti. Ümit Milli Takım’ın, Ukrayna ile oynadığı ve 11 sona eren hazırlık maçının 81. dakikasında kırmızıbeyazlılar tek golünü kaydeden 20 yaşındaki futbolcuya taraftarlar tebrik mesajı gönderirken, Bursaspor Kulübü de bu duruma duyarsız kalmadı. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Ayyıldızlı forma altında ilk golünü kaydeden genç futbolcumuz Batuhan Kör’ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”

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