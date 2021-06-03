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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da hayat boyu öğrenenlere özel festival

İHA

Bursa’da hayat boyu öğrenenlere özel festival

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan BUSMEK, 14 farklı branşta atölye çalışmalarının yapıldığı ‘Hayat boyu öğrenme festivali’ düzenledi. 4 gün boyunca 32 grubun yer alacağı çalışmalardan toplam 500 kişi istifade edecek.
Bursa’da kaliteli ve ücretsiz eğitimlerle adından söz ettiren BUSMEK, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa Haziran ayının ilk haftası kutlanan ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ nedeniyle örnek bir çalışmaya imza attı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki BUSMEK tarafından 14 Haziran tarihleri arasında ‘Hayat boyu öğrenme festivali’ düzenlendi. Festivalde, ahşap boyama, cam boyama vitray, çini tabak yapımı, drapaj eğitimi, elde aplike, elde stilistlik, ipek koza aksesuar, kumaş çanta boyama, kupa boyama (porselen), makrome, punch nakışı, resim tablo yapımı, resimsel kumaş boyama ve takı yapımı olmak üzere toplam 14 farklı branşta atölye çalışmaları yapılıyor. Alanında uzman usta öğreticilerin rehberlik ettiği çalışmalardan toplam 500 kişi istifade ederken, tüm malzemeler ücretsiz karşılanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşi Sevinç Aktaş ile birlikte Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki festival alanını ziyaret etti. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım’ın da yer aldığı ziyarette, Başkan Aktaş katılımcılarla sohbet ederek yapılan el emeği ürünleri yakından inceledi. Eşi Sevinç Aktaş ile birlikte kursiyerlere katılım belgelerini takdim eden Başkan Aktaş, önlük giyerek ebru çalışması da yaptı.
“500 kişi bu eğitimden istifade edecek”
Başkan Aktaş, 1 Haziran’dan itibaren geçerli olan yeni kararlarla hayatın biraz daha normal hale geldiğini söyledi. Bu dönemi fırsat bilerek uzun süredir çalışmalara katılamayan kadınlara yönelik güzel bir program hazırlandığını belirten Başkan Aktaş, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’na istinaden Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Hayat Boyu Öğrenme Festivali’ düzenledik. Birbirinden farklı 14 branşta atölye çalışmaları yürütülüyor. 4 gün boyunca 32 grup olmak üzere toplam 500 kişi bu eğitimden istifade edecek. Pandemi nedeniyle kontenjan sınırlı. Uygulamayı maske, mesafe, hijyen tedbirlerine dikkat ederek hayata geçiriyoruz. Pandemi nedeniyle uzun süredir sosyalleşemeyen vatandaşımız bir nebze de olsa nefes alabilecek. Uzman öğretmenler nezaretinde faaliyetler yapılacak” dedi.
Atölye çalışmalarına katılmak isteyenlerin BUSMEK web sitesinden başvuru yapıp branşlardan birini seçebileceğini ifade eden Başkan Aktaş, en fazla 2 farklı atölye çalışmasına katılabileceklerini, ikinci bir branşa katılmak isteyenlerin Merinos Kurs Merkezi’ne bizzat başvurması gerektiğini dile getirdi. Başkan Aktaş, “İlerleyen günlerde Türkiye’nin en büyük workshop etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Bu süreç Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Telafide bende varım’ projesine de katkı sunacak. Çocuklarımız, kadınlarımız ve BUSMEK kursiyerleri kısıtlı günlerde eğitimlere online olarak devam etti. Bunu telafi etmek adına etkinliği değerli ve kıymetli buluyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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