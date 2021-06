Üniversite - özel sektör işbirliği öğrencilere yeni istihdam olanakları sağlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), farklı kurum ve kuruluşlar ile akademik ve bilimsel çalışma ortamının oluşturulması amacıyla protokoller imzalamaya devam ediyor. ÜniversiteÖzel sektör ortaklığının arttırılması hedeflenen işbirlikleri sayesinde öğrenciler için de yeni iş imkânları yakalanıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi, AssisttRehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ile çok yönlü işbirliği protokolü imzaladı. Üniversitenin ortak eğitim, çalışma ve proje yönetimi yapacağı firma protokol ile Orhaneli Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Programı’nda eğitim gören öğrencilere de staj ve eğitim desteği sağlanacak. Yine aynı protokol sayesinde her yıl en az 25 öğrenciye firma bünyesinde iş imkânı sağlayacak.

Online ortamda düzenlenen protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Haktan Saran, Orhaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, akademisyenler ve firma yöneticileri katıldı.

Mezunlara istihdam olanağı

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, dört temel alanda eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüklerini ve Türkiye’nin en kalabalık üniversitelerinden birisi olduklarını söyledi. Meslek yüksekokullarına istihdam anlamında ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları açmaya dikkat ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Büyük bir üniversiteyiz. Kaliteyi sağlamak, kalifikasyona dikkat etmek amacıyla her programımız üzerinden hassasiyetle çalışıyoruz. Özellikle paydaşlarımızla, mezunlarımızı istihdam edecek kuruluşlarla yeni işbirlikleri oluşturmaya gayret ediyoruz. Ders programlarımızın hazırlanmasından tutun da sanayi ve hizmet sektörünün mezun profil talebine kadar ayrıntılı bir çalışma yürütüyoruz. Çağrı Hizmetleri Programı’mız da mezun istihdamı açısından önemli bir yükseliş gösteriyor. Bugün, Assistt firmasıyla da önemli bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Desteklerinden dolayı firma yöneticilerine ve Orhaneli Meslek Yüksekokulu yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Gençler iş hayatına hazırlanıyor

Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Haktan Saran ise yapılan işbirliğinden büyük bir onur duyduklarını vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin öğrencilerini en iyi donanımla çalışma hayatına hazırladığına inandıklarını aktaran Genel Müdür Haktan Saran; “Biz sadece öğrencileri hayata daha rahat ve daha iyi hazırlayabilmek adına bir Çağrı Merkezi Okulu projesini oluşturduk. Çeşitli üniversitelerle de sizler gibi işbirlikleri yaptık. Sizler, Türkiye’nin gençlerini yetiştiriyorsunuz, topluma hazırlıyorsunuz, bizler de gençlerimizi bu iş hayatına hazırlıyoruz. Onları bu sektörde donatıyoruz. İstihdam konusuna özel bir önem veriyoruz. Her ay yaklaşık 600 gencimizi istihdam ediyoruz. Bu çalışmayı Türkiye’nin her yerinde yapıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu bölümünü tercih eden arkadaşlarımıza mezun olduklarında da istihdam konusunda öncelik sağlayacağız ve bunu da taahhüt ediyoruz. Bizlere bu fırsatı veren Rektörümüze, okul müdürümüze ve diğer yetkililere teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

