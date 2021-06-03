Bursaspor’un kadro değeri 10 milyon Euro'yu aştı

20202021 sezonu başında kadro değeri 3 milyon 600 bin Euro olan Bursaspor’un kadro değeri 10 milyon 350 bin Euro’ya ulaştı. Yeşilbeyazlı takımın bir önceki aya göre değeri 2 milyon Euro’nun üzerine artış gösterdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un kadro değerindeki artış devam ediyor. Dünyaca ünlü futbol sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, yeşilbeyazlı takımın 20202021 sezonu başında 3 milyon 600 bin Euro olan piyasa değeri 10 milyon 350 bin Euro’ya ulaştı. Geçen ay kadro değeri 8 milyon 200 bin Euro olan Bursaspor’un en değerli futbolcusu ise yine Burak Kapacak oldu. 21 yaşındaki futbolcunun değeri de 2 milyon Euro olarak belirlendi. Kapacak’ı, Emirhan Aydoğan (875 bin Euro) ve Batuhan Kör (850 bin Euro) takip etti.

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