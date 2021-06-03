Bursaspor’un kadro değeri 10 milyon Euro'yu aştı

20202021 sezonu başında kadro değeri 3 milyon 600 bin Euro olan Bursaspor’un kadro değeri 10 milyon 350 bin Euro’ya ulaştı. Yeşilbeyazlı takımın bir önceki aya göre değeri 2 milyon Euro’nun üzerine artış gösterdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un kadro değerindeki artış devam ediyor. Dünyaca ünlü futbol sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, yeşilbeyazlı takımın 20202021 sezonu başında 3 milyon 600 bin Euro olan piyasa değeri 10 milyon 350 bin Euro’ya ulaştı. Geçen ay kadro değeri 8 milyon 200 bin Euro olan Bursaspor’un en değerli futbolcusu ise yine Burak Kapacak oldu. 21 yaşındaki futbolcunun değeri de 2 milyon Euro olarak belirlendi. Kapacak’ı, Emirhan Aydoğan (875 bin Euro) ve Batuhan Kör (850 bin Euro) takip etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.