Anaokulundan üniversiteye Büyükşehir sizinle

Ana Kucağı okul öncesi eğitim merkezlerinden üniversiteye hazırlık kurslarına kadar eğitimin her kademesinde örnek projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitime yönelik 4 yeni projeyi daha devreye alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinden üniversiteye hazırlığa kadar eğitimin her kademesindeki öğrencilere yönelik birçok proje gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Minik Salonlar Dev Sporcular, Online Hazırlık Modülü, YKS Deneme Sınavı ve 1. Ulusal Münazara Turnuvası projelerinin de startını verdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçireceği projelerin tanıtım toplantısı Merinos AKKM'de yapıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de katıldığı toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması adına yaptıkları çalışmaları anlattı.

Uzaktan eğitime tam destek

Yeni bir okul inşa etmekten, eğitim kurumlarının eksiklerinin giderilmesine kadar her alanda büyük bir gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, Covid 19 salgınıyla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesinin ardından da eğitime desteklerini artırarak sürdürdüklerini vurguladı. Uzaktan eğitim için gerekli bilgisayar, tablet, telefon ve televizyon gibi uzaktan eğitim uygulamalarının kullanıldığı platformlara sahip olmayan öğrencilerin de yanında olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere şehrimizdeki hayırseverlerin de katkılarıyla salgın sürecinde çocuklarımızın eğitimine yardımcı olacak materyalleri temin etmeye gayret ettik. İlçe belediyelerimiz ve hayırsever iş adamlarımızla birlikte 10 binden fazla tablet dağıttık. Bursa’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere TV ve laptop desteği verdik. Busmek merkezlerimizi EBA destek noktalarına dönüştürdük. Böylece 11 noktada 17 laboratuvar ile aynı anda 200 öğrenciye EBA destek noktası olarak hizmet verdik. Spor salonlarımız, kütüphanelerimiz ve Busmek kurs merkezlerimizi bilgisayarlı ders ortamına dönüştürüp, ücretsiz wifi hizmeti sunduk. 8. sınıflara yönelik online ödüllü deneme sınavları yaptık. Liseden mezun 1500 öğrenciye raunt platformunu ücretsiz kullandırarak, online sınav hazırlık eğitim paketi desteği verdik. 2 adet mobil bilgisayar sınıfı ile uzaktan eğitime destek sağladık. Bunların yanında online spor, online müzik gibi etkinliklerle öğrencilerimizin yanında olduk” diye konuştu.

Minik Salonlar Dev Sporcular

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayata geçirilecek 4 yeni projenin de tanıtımını yaptı. Örnek uygulamaları bir süredir devam eden Minik Salonlar Dev Sporcular projesi ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlenen eğitim kurumlarındaki atıl alanları modern spor salonlarına dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bugüne kadar 7 ilçede belirlenen 11 okulumuzda toplamda 1.500 metrekare spor aktivite alanları oluşturulduk. Bu sayede öncelikle bu okullarda eğitim gören çocuklarımızın beden eğitimi ve spor aktivitelerinin gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak. Proje kapsamında okullarımıza 100 spor alanı kazandırmak” dedi.

Üniversite adaylarına özel destek

Üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik hayata geçirilen yeni uygulamalar hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, şu ana kadar 40 bin üyeye ulaşan ‘Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü’ mobil uygulamasında da yenilikler eklemeye devam ettiklerini açıkladı. Uygulamaya YKS deneme sınavına online hazırlık modülü programı eklendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “İçerisinde 300.000 soru, 10 yayınevi, 800’den fazla test kitabı, canlı deneme sınavları, plan yapabilme, yapay zeka koçluğu ve sürpriz hediyelerin bulunduğu pakodemy uygulamasını Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil uygulaması ve Busmek üzerinden ücretsiz olarak gençlerimize sunuyoruz. Bunun yanında Türkiye’de bir ilk olarak pandemi süreci nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencilerimizi motive edebilmek için YKS deneme sınavı yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin sınav kaygılarını azaltabilmek. Deneme sınavı, öğrencilerin birebir sınav deneyimine sahip olacakları gerçek sınava en yakın formatta hazırlandı. Bu sayede yaklaşan YKS öncesi 11. ve 12. sınıf öğrencisi gençlerimiz hem kendilerini değerlendirecek hem de eksiklerini görebilecekler. Deneme sınavı, pandemi kurallarına uygun yaklaşık 10.000 öğrencinin katılım ile gerçekleştirilecek. Sınav, 13 Haziran 2021 Pazar günü 10:15 12:30 saatleri arasında Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı okullarda yapılacak. Sınavda ilk 100’ye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler verilecek” diye konuştu.

Bursa 1.Ulusal Münazara Turnuvası

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen münazara yarışmasını bu yıl “Bursa 1. Ulusal Liselerarası Münazara Turnuvası” adıyla online olarak yapacaklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Öğrencilerimizde yapıcı tartışma kültürü, toplum önünde konuşabilme, hızlı düşünme ve cevap verebilme, düşüncelerini uygun argümanlarla tutarlı ve düzgün bir anlatımla ifade edebilme, güncel konularla ve dünya sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlama gibi niteliklerini geliştirmek istiyoruz. 19 20 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek turnuvaya 120 takımın katılacak. Online olarak alınan başvurular 15 Haziran tarihinde son bulacak. Turnuvanın final müsabakası 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek” dedi.

LGS’ye ulaşım ücretsiz

Başkan Aktaş, toplantının sonunda 6 Haziran Pazar günü yapılacak LGS’ye katılacak öğrencilere de ücretsiz ulaşım müjdesi verdi. Sınav giriş katlarını gösteren tüm öğrencilerin Pazar günü toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını belirten Başkan Aktaş, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de Minik Salonlar Dev Sporcular projesinin çocukların bedensel gelişimine, münazara turnuvasının sosyal gelişimine ve YKS desteklerinin de akademik gelişimine katkı vereceğini belirterek, eğitime sağladığı katkılar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

