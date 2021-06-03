Bursa'da ormanların görüntüsü büyüledi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaz mevsiminde ormanların havadan görüntüsü büyüledi.

Türkiye’nin orman özelliği açısından önemli yere sahip Bursa'da ormanların yaz mevsimi görüntüsü görenlerin ilgisini çekti.

Doğa fotoğrafçısı Şaban Kılıçcı'nın drone ile çektiği İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki manzara mest etti. Ormanların havadan görüntüsü görenleri büyüledi.

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