Bursasu’dan örnek dayanışma

Bursa’nın kaynak suyu Bursasu, Covid19 salgını döneminde kamu hastanelerine ücretsiz dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden Jeotermal A.Ş. koronavirüs salgınında önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdi. Jeotermal A.Ş tarafından üretilen Büyükşehir Belediyesi’nin yeni kaynak suyu ‘Bursasu’, pandemi döneminde kamu hastanelerindeki sağlık çalışanları ve hastalara ücretsiz dağıtıldı. Yüksek pH değeri ve yumuşak içimiyle kısa sürede tüketicinin beğenisini kazanan ‘Bursasu’, kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ve hastalara da nefes oldu.

Sağlık çalışanları ve tedavi gören hastalar için Yüksek İhtisas Hastanesi’ne 9 bin 240, Bursa Şehir Hastanesi’ne 3 bin 696, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne bin 848, Çekirge Devlet Hastanesi’ne 1000 adet olmak üzere 4 hastaneye 17 bin 632 şişe 0,5 litre Bursasu gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.