İnegöl Belediyespor’da yaz okulları başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyespor’da yaz okulları başlıyor

İHA

İnegöl Belediyespor’da yaz okulları başlıyor

İnegöl Belediyespor Kulübü bünyesinde düzenlene yaz okulları, bu yıl belirlenen tarihlerde 4 ayrı dönem şeklinde gerçekleştirilecek. Kayıtların 4 Haziran Cuma başlayacağı yaz okullarında, eğitimler ise 7 Haziran Pazartesi günü start alacak.
İnegöl Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verilen spor okullarına normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlıyor. İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde sürdürülen spor okulları, bu yıl 4 ayrı dönemde yaz okullarıyla devam edecek. 0725 Haziran, 28 Haziran16 Temmuz, 26 Temmuz13 Ağustos ve 16 Ağustos03 Eylül tarihlerinde yapılacak olan ve 7 ayrı branşta düzenlenecek yaz okullarının kayıtları 4 Haziran Cuma günü başlıyor.
Yaz spor okulları 4 ayrı dönemde yapılacak
Yaz spor okullarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, amacı her öğrencinin bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak ve sporu tabana yaymak olan İnegöl Belediye Spor Kulübünün normalleşmeyle birlikte yaz spor okulları eğitimlerine başladığını duyurdu. Başkan Taban, “Bu yıl dünyayı saran pandemiden dolayı yıl içinde normalleşmelerle birlikte dönem dönem yaptığımız spor okulları çalışmalarımıza artan vakalar sonrası ara vermek durumunda kalmıştık. Ancak Haziran ayında başlayan yeni normalleşmelerle birlikte yaz okulu çalışmalarımızı yeniden başlatıyoruz. Bu kapsamda bu yıl 0725 Haziran, 28 Haziran16 Temmuz, 26 Temmuz13 Ağustos ve 16 Ağustos03 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan aralıklarla 4 dönem olarak yaz spor okullarımızı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı 07 Haziran 2021 Pazartesi günüden itibaren zaman kaybetmeden başlatacağız. Çünkü öğrencilerimiz bu süreçlerde çok sıkıldılar, bunaldılar evlerinde vakit geçirmek zorunda kaldılar. Bizlerde bu durumu dikkate alarak çalışmalarımıza zaman kaybetmeden başlama kararı aldık” dedi.
Yaz spor okullarında bu yıl bir yenilik daha yaparak Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksini de öğrencilere açtıklarını ifade eden Başkan Taban, “Merkez Belediye Spor Salonumuzda yapılan; voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, oryantiring ve spor tırmanış çalışmalarını Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde de yapacağız. Sadece spor tırmanış eğitimleri tırmanış duvarı bu salonumuzda olmadığı için yapılamıyor. Merkez salonumuzda 7, Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde ise 6 branşta yaz okulu eğitimlerimiz başlayacak. Yunus Emre Spor Kompleksinde çalışmalara kayıt yapmak isteyen öğrencilerimiz bu salonumuzda tüm kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Aynı zamanda İnegöl merkezde çalışmalara katılmak isteyen öğrencilerimizde tüm kayıt işlemlerini Kültürpark içinde bulunan Belediye spor salonunda yaptırabilirler. Ben tüm öğrencilerimizi eğitimlerimize davet ediyorum” diye konuştu.
Kurs ücretleri
Öte yandan, yaz okulu ücret tarifeleri de belli oldu. Voleybol 70 TL, basketbol 80 TL, jimnastik 90 TL, okçuluk70 TL, masa tenisi 50 TL, oryantiring 70 TL ve spor tırmanış 60 TL olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım’da atıklar çöpe değil dönüşüme gidiyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da atıklar çöpe değil dönüşüme gidiyor
İnegöl’ün meyve bahçeleri ZİHA’ya emânet Meyve bahçeleri havadan ZİHA ile ilaçlandı
YEREL HABERLER İnegöl’ün meyve bahçeleri ZİHA’ya emânet Meyve ...
Tanpınar Sempozyumu 5 Haziranda Akademisyenler usta edebiyatçıyı anlatacak
YEREL HABERLER Tanpınar Sempozyumu 5 Haziranda Akademisyenler usta ...
Esnafın vergi borçlarına faizsiz erteleme
YEREL HABERLER Esnafın vergi borçlarına faizsiz erteleme
Osmangazi’de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi’de su kesintisi
Bursasu’dan örnek dayanışma
YEREL HABERLER Bursasu’dan örnek dayanışma
AK gençler Bursaspor’un 58. yaş coşkusunu vatandaşlarla paylaştı
YEREL HABERLER AK gençler Bursaspor’un 58. yaş coşkusunu ...
Bursa'da ormanların görüntüsü büyüledi
YEREL HABERLER Bursa'da ormanların görüntüsü büyüledi
UİB’İN ihracatı yüzde 63 artışla 2 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER UİB’İN ihracatı yüzde 63 artışla 2 milyar dolar oldu
İTSO’dan Erdoğan’a destek KDV ve kira stopaj indirimleri süresi uzatıldı
YEREL HABERLER İTSO’dan Erdoğan’a destek KDV ve kira stopaj ...
Anaokulundan üniversiteye Büyükşehir sizinle
YEREL HABERLER Anaokulundan üniversiteye Büyükşehir sizinle
Bursaspor’un kadro değeri 10 milyon Euro'yu aştı
YEREL HABERLER Bursaspor’un kadro değeri 10 milyon Euro'yu aştı
Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Böbrek taşlarına dikkat
YEREL HABERLER Böbrek taşlarına dikkat
Online anne baba okulu başlıyor
YEREL HABERLER Online anne baba okulu başlıyor
Otomobil ile servis aracı çarpıştı; 7 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile servis aracı çarpıştı; 7 yaralı
Üniversite - özel sektör işbirliği öğrencilere yeni istihdam olanakları sağlıyor
YEREL HABERLER Üniversite - özel sektör işbirliği öğrencilere yeni ...
Nilüfer’de normalleşme adımlarına dezenfeksiyon desteği
YEREL HABERLER Nilüfer’de normalleşme adımlarına dezenfeksiyon ...
Bursa'da işçilerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da işçilerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ...
(Özel) Yeni normalleşmeyle birlikte Bursa Hayvanat Bahçesi kapılarını açtı
YEREL HABERLER (Özel) Yeni normalleşmeyle birlikte Bursa Hayvanat ...
Hasanağa enginarına ulaşmak artık çok kolay
YEREL HABERLER Hasanağa enginarına ulaşmak artık çok kolay
İnegöl’de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İnegöl’de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: "Basit bir tarama ile bebeğinizi koruyabilirsiniz"
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: "Basit bir tarama ile ...
Bursa’da hayat boyu öğrenenlere özel festival
YEREL HABERLER Bursa’da hayat boyu öğrenenlere özel festival