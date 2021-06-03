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Bu kurslara giden kadınlar meslek öğrenip iş sahibi oldu Fabrikaların ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanı halk eğitim merkezleri yetiştiriyor

İHA

Bu kurslara giden kadınlar meslek öğrenip iş sahibi oldu Fabrikaların ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanı halk eğitim merkezleri yetiştiriyor

Bursa'da açılan halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kadınlar meslek öğrenip iş sahibi oldu.
Osmangazi Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası münasebetiyle Tophane meydanında kursiyerlerinin yapmış olduğu ürünlerden sergi açtı. Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin vermiş olduğu kurslarda eğitim gören 20 bin kişi 8 ayda meslek öğrendi. Hayatın her alanında kullanılan mesleklerin eğitimlerinin verildiği ücretsiz kurslarda eğitim gören bayanlar öğrendikleri sanatları evlerinde yaparak bunları satıp aile bütçesine katkı sağlıyor. Ayrıca kurslarda fabrikaların talebi üzerine kalifiye eleman yetiştiren kurslardan meslek öğrenen vatandaşlar hemen iş bulma imkanı buluyor. Kurs merkezi pandemi döneminde kalifiye eleman yetiştirerek çok sayıda vatandaşı iş bulmasına aracı oldu.
Verdikleri eğitimlerle ilgili bilgi veren Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, "Amacımız halk eğitim faaliyetlerinin tanınırlığı ve bilinirliğini vatandaşımıza anlatmak. Halk eğitim merkezleri spordan, sanata, kültürel faaliyetlerden, tarıma ve sanayiye kadar 72 alanda 3 bin 645 kurs modülüyle vatandaşımıza hizmet vermektedir. Ülkemizde 995 halk eğitim merkezi var her bir vatandaşımızın bu kurumlarda kendilerine uygun bulabilecekleri bir kurs faaliyeti vardır. Biz Osmangazi Halk Eğitim merkezi olarak COVİD 19 süreci olmasına rağmen mesleki alanda vatandaşlara kurs faaliyetleri vermekteyiz. Bu kurs faaliyetleri hiçbir işi gücü olmayan ya da ben ilave bir kurs alarak meslek edinmek istiyorum diyen vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizden otomotiv, tekstil, aşçılık, kalıp tasarım, cilt bakımı gibi alanlarda faaliyetlerimiz var. Özellikle sanayi ve tekstil sektöründe açtığımız atölyelerle işletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanı biz son 5 ayda eğitim vererek işe yerleşmesine vesile olduk. Biz 12 vatandaşımız kurs almak isteğinde gerekli alt yapıyı oluşturarak kurs açıyoruz. Kursların tamamı ücretsizdir. Ayrıca kadınlar el beceri kurslarında eğitim görüp öğrendiklerini evlerinde üretip satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" dedi.
Kursiyerler de, "Kursta öğrendiklerimiz bilgilerle evlerimizde üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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