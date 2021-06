Erkan Kamat: “Ertuğrul Sağlam ve Hikmet Karaman, bir telefonla Bursaspor’a gelir”

Bursaspor’un mevcut başkanı Erkan Kamat, 5 Haziran’da yapılacak olan kongrede göreve devam etmek istediğini ve yapacağı çok şey olduğunu söyledi. Teknik Direktör Mustafa Er’le görüşeceklerini belirten Kamat, aksi halde Hikmet Karaman ve Ertuğrul Sağlam’ın bir telefonla Bursaspor’a gelebileceğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da, 5 Haziran'da yapılacak olan kongre öncesi mevcut başkan ve aynı zamanda da başkan adayı Erkan Kamat, basın toplantısı düzenlendi. Dikkat çeken konulara değinen Erkan Kamat, şunları söyledi:



"Söyleyeceklerimi bugüne kadar söylememem, konuşmamam Bursaspor'un marka değerinden dolayıydı. Ben ve yönetici arkadaşların yeniden güven tazeleyeceğiz. Güç birliği içinde Bursaspor'u özlenen günlerine gelmesini istiyoruz. Uçak düştüğü zaman kara kutu bulurlar. İncelemeler yapılır. Biz o kara kutuyu görev yaptığımız sürede tespit ettik ama camiamızı rencide etmek istemedik. Genç futbolcularımız büyük değer kazandı. Dünya basınında yer aldık. Biz bunu ezmek istemedik. Bana 'Es gürle' dediler. Bunu en iyi de ben yaparım. Ama yapmadım. Çünkü Bursaspor'un bir değeri var. Ben bu basın toplantısını da yapmayacaktım. Ama yönetici arkadaşlarım artık açıkla dediler. Ne olursa olsun, dediler. Bizim günahımız yok dediler. Biz namusumuz ve şerefimizle en iyi hizmeti verdik. Her şeyi net şekilde öğrenmeden bilgi almadan yazdılar. Bu Bursaspor markasına zarar verir."



"Ben egosu olan bir insan değilim"

"Bursaspor'un bütün gelmiş geçmiş dökümanları elimde" diyen Kamat, "Benim söylediklerime inanmayan, asla böyle bir şey yoktur diyen varsa kapı açık. Hepsi gelsin. Kongre üyesi, divan kurulu üyesi olan herkes istediği evrakı alabilir. Daha önce bir kişi geldi. ‘Bazı konularla ilgili dava açacağım’ dedi. Ona da tüm bilgileri verdik. Sonrasında birinci davaya bizzat ben de katıldım. Bilirkişi atanmasını da ben talep ettim. Herkes bilsin bunu. Her şeyi incelesinler. Ama hiçbir usulsüzlük kimse bulamaz. Bursaspor kayıtlarında hiçbir usulsüzlük yoktur. Bursaspor tüm banka hesaplarında bloke var. 2013'ten bu yana Bursaspor'un elinden kıymetli oyuncular gitti. Herkese borçlanmışız. 46 dosya var. Neresinden tutup, neresinden çözeceksiniz. Ben gece gündüz bunlarla uğraştım. Ama ben bunları söylemedim. Yaptığımız işte herkes gibi başarılı olmak istiyoruz. Basınla iç içe olmak istemedim. Telefonla çok görüştüm ama davetlerini geri çevirdim. Çünkü kulüp rencide olacak. Ağır eleştiriler yapıldı bana karşı. Ben egosu olan bir insan değilim. Başım üstüne dedim kabul ettim. Göreve devam edersek, mutlaka basınla ilgili bir danışma kurulu kuracağız" cümlelerine yer verdi.



"Bursaspor’u mu satacağım ben?"

Ali Akman’ın transferi ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erkan Kamat, şu ifadeleri kullandı:



"Ali Akman'ın sözleşmesi 2021 Mayıs'ta sona eriyordu. Biz de şahsen ve yönetim kurulumuzla toplantılar yaptık. Kendisi de Mesut Mestan döneminde rencide edildiğini söyledi. ‘Bu yüzden dolayı da sözleşmemi uzatmak istemiyorum’ dedi defalarca. Ben var gücümle çalıştım, ailesiyle, amcasıyla toplantılar yaptım. Bizzat İstanbul'a gittim. İngiliz kulüplerinden her hangi bir kulübe transfer olursa, biz de bu transferi gerçekleştirelim ve Bursaspor'a kaynak sağlayalım dedim. Ondan sonra da Bursaspor'da 2 sene kiralık oynasın istedik. Ama sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuları daha iyi şartlarda alacaklarını bilirler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'la da bu konuyu görüştük. O da yardımcı oldu. Hatta protokol hazırladık, siz doldurun detayları dedik. Ancak Milli Takım kampında Frankfurt yetkililer ile Ayhan Akman görüşüyor. Bununla alakalı da bizzat TFF'ye şikayette bulundum. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ahlaksızlık olarak görüyorum. Daha sonra kadro dışı bırakma kararı aldık. Altyapıda devam etsin diye program verdik. Bunlara uymadı. Sonrasında ise can güvenliğim yok diyerek 27 çevik kuvvetle Vakıfköy'e geldiler. Böyle bir şey olabilir mi? Şaşırdık kaldık. Ağır şeyler söylerim belki ama gerek yok. Utanmazlar. Bursaspor'u mu satacağım ben? 18 yaşındaki oyuncu benle oynayacak, canbazlık yapacak, ben onun eline mi bakacağım? Para aldın deniyor bana. Olacak şey mi bu? Yazıklar olsun. 304 bin Euro yetiştirme bedeli aldık. O rakamları da Bursaspor'da ödenecek öncelikli borçları kapattım. Ali Akman meselesi çok büyük bir ihanettir. Satılmayacak bir oyuncu var? Değerini bulur gider. Devletin en üst makamı beni aradı. Oyuncu satmak için. Ben yine oyuncu satmadım. Sezon sonu oldu yine satmadım."



"85 milyon TL’ye ihtiyaç var"

"Ben bu kulübü şaha kaldırmazsam benim adım Erkan Kamat değil" diyerek sözlerine devam eden Kamat,"“Pandemi döneminde İspanya'ya gittim, transfer tahtası için görüşmeler yaptım. Biz 2010 yılında da en iyi şekilde Bursaspor'u temsil ettik. Biz yine göreve devam etmek istiyoruz. Transfer tahtası ile ilgili tüm girişimlerimizi yaptık. 85 milyon TL'ye yakın 46 dosya var. Hepsi elimde. Haftaya da Amerika'ya gideceğim. Göreve devam edersek tabi... Ben pazarlıkta adamın böbreklerinin yerini değiştiririm. Ekonomi de belli. Biz tahtayı açabilmek için fedakarlık yapacağız. Ödenmesi gereken bedelleri ödeyeceğim. Ondan sonra öyle transfer olacak ki Türkiye şaşıracak. Hadi diğer başkan adayları çıksın da getirsin. 1 ay içinde uluslararası görüşmeleri yapıp transfer tahtasını açacağız. Tahtayı kesinlikle açacağım. Çünkü geçen sene bu kadar bilgiye sahip değildim. Tahtayı açarım demek büyük rüzgar. Şimdi yaptığı çalışmalar ve yaptığım görüşmeler sonrasında tahtayı açacağımı söylüyorum. Bütün planlarım hazır. Tahtayı açtıktan sonra da transferle alakalı gerekli açıklamalar yaparız. İkinci dönemde transfer tahtasının açılmamasının iki sebebi var. Altyapımıza ve çocuklarımıza sahip çıktı. Herkes memnundu. Çok önemli makamlardaki insanlar arayıp tebrik etti bizi" dedi.



"Mustafa Er’le toplantı yapacağız"

‘Kongre iptal mi olacak?’ söylentileri üzerine de açıklama yapan Erkan Kamat, “Bursaspor’un en önemli ve kritik kongresi 5 Haziran'da gerçekleşecek. Gün kaybetmek istemedik. Ertelenmiş kongre olduğu için tek seferde kongre yapabilirsiniz dendi. Ayrı ayrı Valilik ve Dernekler Masası ile görüştüm. Hatta Cumartesi gününü bilerek seçtim. Pazar günü sokağa çıkma yasağı geleceğini tahmin etti. Öyle ince düşünüyorum. Biz minibüs ve otobüsle adam taşıyıp oy atsın bize demeyiz. Kim olursa olsun vicdana göre oy kullanacak” ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Mustafa Er konusuna da değinen Erkan Kamat şöyle devam etti; “Bizim sezon başında önemli bir karakter aradık. O da Mustafa Er'di. Şahsım adına kendisine teşekkür ediyorum. Mustafa Er, 20 yıllık tecrübeli bir hoca değil. Çocuklarımızla birlikte belli bir yere kadar performans gösterdiler. Biz devre arasında Antalya'da kamp yaptık. Adana Demirspor maçına geçtik orada. Sonra korona belası ile uğraştık. Oyuncularımız, personelimiz karantinaya girdi. 45 gün süre içinde 32 oyuncumuz ve hocalarımız kendilerini zor toparladı. 3 oyuncumuz yoğun bakımda yattı. O sürede 5 maç oynadık ve 1 puan aldık. Bu durum puan dengemizi bozdu. Giresunspor maçına 2005 ve 2006 doğumlu oyuncuları götürdük. Biz Mustafa Er'le gerekli toplantıları yapacağız. En doğru kararı vereceğimize inanıyorum. Ama Mustafa Er görevini en iyi şekilde tamamlamıştır" şeklinde konuştu.

Başkan Erkan Kamat sözlerine şöyle devam etti:



"Bursaspor kayıtlarında 570 milyon TL borç var. 152 tane dava dosyası var. Kulüpte çalışmış personelin hakkı ödenmemiş. Sen şunun adamısın diye bir sürü insan gönderilmiş. 20192020 senesinde maaş almayan personellerin tüm maaşını hemen ödedik. Mesut Mestan döneminde Bursaspor'un kasasına giren para 103 milyon TL. Personele, doğalgaza, elektriğe ödenmiş mi? Ödenmemiş. Bu para nereye gitti? Bir de kendilerine borçlandırmışlar. Ali Ay kendisine ne kadar borçlandırmış? Açıklayayım mı? Senetler burada. Mesut Mestan'ın da evrakları burada. 5 milyon TL çek yazdırmış kendine. Alacaklı olmuş. Dolar, Euro, altın borçlandırmış. Evrakların fotokopileri de elimde. Ben Allah'a kayıtlıyım. Siyasetçi değilim ben. Bursaspor'da yönetici alacakları 169 milyon TL. Benim ve yönetiminden kimsenin alacağı yoktur. Biz Bursaspor sevdası ile göreve geldik. Federasyondan 1 TL para gelmedi. Hesaplar blokeli. TFF'den direk bankaların faizlerine ödemeler yapılıyor. Gelen paralar faizlere dahi yetmiyor. Bursaspor, 1963 yılından bu yana her sene borçlandı. Sadece bu sene borçlanmadı. Ben kendi yöneticilerimi alkışlamak istiyorum. Biz hayatımızı koyduk ortaya. Bir kişi de teşekkür etmedi. Allah razı olsun deyin. Bursaspor'u tekrar nasıl devleşecek. Böyle olmaz. Sakin olmak istiyorum olamıyorum."



"Süper Lig’e çıkınca 1015 başkan adayı çıkar"

Başkan Erkan Kamat, mevcut oyuncularla görüştüğünü de söyleyerek, "Emirhan Aydoğan ve Burak Kapacak'ın bütün haklarını ödedim. İsmail Can Çavuşluk, Ataberk Dadakdeniz ve Onur Atasayar'ın da sözleşmesi bitti. Onur da sözleşme yapmaya hazır bizle. Ataberk'in menajeri ile 3 defa toplantı yaptım. Kongreyi bekliyorum dedi. Ataberk Dadakdeniz'in 8,5 yıl hizmeti var. 608 bin Euro yetiştirme bedeli var. Yurtdışına giderse bu rakam Bursaspor'un kasasına girecek. Biz de sözleşmeni uzat 750 bin Euro'ya serbest kalır maddesi koyalım dedik. Birçok futbolcumuza da transfer teklifi var. Ama hiçbir kulüple bir anlaşmamız yok" dedi.

Başkanlığa tekrar aday olması ile ilgili yöneltilen soruya ise Kamat, şu cevabı verdi:



"Emin Adanur ve Serdar Acarhoroz aday olunca, benim ve arkadaşlarımın daha çok yapacağı çok şey olduğunu düşünerek aday oldum. Ben neden kendimi sıkıntıya sokayım? Biz 1 sene daha bu göreve devam etmemiz gerektiğini düşündüm. Süper Lig yolunda önemli bir adım atarsak sonra 1015 aday çıkar."



"Hikmet Karaman ve Ertuğrul Sağlam"

‘Mustafa Er’le anlaşılmaması durumunda B planınız var mı?’ şeklinde gelen bir soruyu Erkan Kamat, şu şekilde cevaplandır:



"Ben Hikmet Karaman ve Ertuğrul Sağlam'la daha önce çalıştım. Muhteşem insanlar. Bir telefonla da buraya gelecek insanlardır. Ben yeter ki doğru karar vereyim. O insanlar Bursaspor'u seven ve bu kulübe aşık insanlar. Ertuğrul Sağlam'ı çok kırdık. Onun bedeli ödenmez. Onun katkısına kimse bir şey söyleyemez. İbrahim Yazıcı ve Ertuğrul Sağlam çok ayrı yerde."

Başkan Erkan Kamat, son olarak stadyum isim hakkı ile ilgili, "TOGG’la geçen sene ben görüştüm. Bu ekonomik şartlarda stadyumlara ki bizim stadyumumuz daha tamamlanmış durumda değil, isim hakkı bulmak zor. Büyük bir alışveriş firması, daha stat tamamlanmış durumda olmadığı için 10 yıllık sözleşmeye imza atmadı" cümlelerine yer verdi.

