Yağmur oluğuna sıkışan karga kurtarıldı

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)BURSA'da Osmangazi Belediyesi merkez binasının yağmur suyu oluğuna sıkışan karga, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Tedavisi yapılan karga, doğal ortamına bırakıldı.
Sabah saatlerinde Osmangazi Belediyesi´nin merkez binasındaki yağmur suyu oluğuna giren karga, oluktan aşağı kayınca sıkışıp kaldı. Karganın sesini duyan belediye personeli, durumu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine iletti. Kısa sürede gelen ekipler, kargayı sıkıştığı oluktan kurtardı. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi´ne götürülen karga, sağlık kontrolünden geçirilip, doğal ortamına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Osmangazi Cansel ORUÇ
2021-06-03 16:17:41
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