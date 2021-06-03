Mudanya'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Mahallesi'nde ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden olan sel sonrası, ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.

Mudanya'nın Trilye Mahallesi'nde, dün etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'nin, Trilye Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar bugün de devam ediyor. Ekipler, parke taşlarını kaldırdığı yolları ulaşıma açarken ev ve iş yerlerindeki su ve çamurları temizliyorlar.

Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Sabah, namaz kılmak için kaldığı sırada evini su bastığını söyleyen Lütfiye Ergen "Hayatımda böyle çamur görmedim. Başka şehirlerde olan çocuklarıma telefon açıp bilgi verdim. Kapıları kapatmama rağmen su ve çamurlar kapının altından giriyordu. Nasıl önlem alacağımı bilemedim. Bir süre sonra yardım geldi. Çok zarar gördüm. 90 yaşındayım. Hayatımdan kaç tane film çıkar. Çok felaket gördüm ama böyle bir afet görmedim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-06-03 16:36:16



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