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Mahalle sakinlerinin ağır tonajlı kamyon isyanı Mahalle içinden aşırı hızla geçerek kazalara sebebiyet veren maden kamyonlarına isyan eden vatandaşlar yolu kapattı

İHA

Mahalle sakinlerinin ağır tonajlı kamyon isyanı Mahalle içinden aşırı hızla geçerek kazalara sebebiyet veren maden kamyonlarına isyan eden vatandaşlar yolu kapattı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Fındıklı yolu üzerindeki maden ocaklarından gelip mahalle içinden geçen ağır tonajlı TIR’lar, halkı isyan raddesine getirdi. Hürriyet Mahallesinden geçen bir TIR’ın aşırı hızlı olduğunu gerekçe gösteren mahalle sakinleri, kale yolunu trafiğe kapattı. Trafik ve polis ekiplerinin müdahalesi ile mahalle sakinleri yaklaşık yarım saat sonra ikna edilerek yol trafiğe açıldı.
Hürriyet Mahallesi Kale kavşağında vatandaşlar yol kapatma eylemi yaptı. Fındıklı Mahallesi yolu üzerinde bulunan maden ocaklarından gelen ağır tonajlı TIR’ların geçtiği Hürriyet Mahallesinde bir grup vatandaş, bir kamyonun aşırı sür'atle seyrettiğini gerekçe göstererek otomobil ile yolu kapattı. Bir vatandaşın otomobilin yolun ortasına çekmesi ile kapanan yolun her iki yönünde uzun TIR kuyrukları oluştu. Daha önce büyük trafik kazalarının da yaşandığı bölgede ikamet eden vatandaşlar, yıllardır seslerini bir türlü duyuramadıklarını belirterek, "Artık canımıza tak etti. Kamyonlar hem ağır tonajla hem de hızlı bir şekilde bu yolu kullanıyor. Bir alternatif yol yapılacaktı. Bu yol bir şekilde engellendi. Artık TIR’ların şehir içinden, mahallemizden geçmesini asla istemiyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.
Vatandaşlar, burada büyük bir faciaya davetiye çıkarıldığını belirterek, "Bu yolda daha önce defalarca kaza oldu. Yaralanan insanlar oldu. Büyük bir facia mı olması gerekiyor ki bu yol ağır tonajlı araçlara kapatılsın?" diye sordu.
Yolun kapatılması ile birlikte olay yerine polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Trafik Büro Amiri Olcay Esmer ve diğer polis memurlarının uzun konuşmaları sonrasında ikna olan vatandaşlar bir süre sonra yolu trafiğe açtı.

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