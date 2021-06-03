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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da çiftçi Mehmet Kaya (76), traktörünün yanında ölü bulundu. Kaya'nın, yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Kaya, traktörüyle kiraz tarlasına gitti. Burada kiraz toplayan Kaya, daha sonra traktörüne binerek, yola çıktı. Kaya, tarlasından yaklaşık 2 kilometre ileride traktörünün yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaya'nın, yapılan ilk incelemede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaya'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-03 20:11:04



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