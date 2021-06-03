Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı

İHA

Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Sokak Sanatçıları Festivali, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen final konseriyle tamamlandı.
Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken zaman zaman bölge esnafından tepki gören, pandemi yüzünden de sokaklardan uzak kalan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi’nin, “Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı” projesiyle sağlıklı ortamlarda sanatlarını icra etme imkanına kavuşmuştu. Bu proje ile bir taraftan sokak müzisyenlerini destekleyen diğer taraftan da gürültü kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, sokak müzisyenlerine rahat bir nefes aldıran bu projeyi Bursa Sokak Sanatçıları Festivali ile taçlandırdı. Festivale katılan 20 grup ve 50 bireysel olmak üzere 100'e yakın sokak sanatçısı üç gün boyunca Bursa'nın cadde ve sokaklarını açık sahnesine dönüştürdü. Kentin 10 ayrı noktasında iki gün boyunca saat 16.00 18.00 arasında performanslarını sergileyen müzisyenler, vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği Sokak Sanatçıları Festivali, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan final konseriyle tamamlandı. Projede yer alan müzisyenlerin sahne performanslarıyla müzik dolu dakikalar yaşanırken, gecenin sonunda ise dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici ve ekibi sahne aldı. Ağırlıklı olarak Balkan müziklerini seslendiren Moscovici, repertuarında, 'Hey 15'li', 'Sen gelmez oldun', 'Caddelerde rüzgar akımda aşk var' ve 'Helvacı helva' gibi beğenilen Türkçe eserlere de yer verdi.

"Bugünlerin acısını çıkaracağız"
Final konserini izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın adına şiirler yazılan, resimler çizilen çok özellikli bir şehir olduğunu hatırlattı. Bir kentin gelişmişlik göstergesinin, sadece ekonomi, sanayi, ticaret olamayacağını, kültürel birikimin de çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bu saydıklarımın hepsi Bursa'mızda var. Ancak malum son 15 aydır pandemi, şehrimizi, ülkemizi hatta dünyayı çok yordu. Ben de yaşadığımız için söylüyorum. Zor bir hastalık, hiç şakası yok. Ama artık sonlara geldik, aşılanma artıyor. Süreç normalleşiyor. Bursa özelinde Kasım'da 5 binleri gören vaka sayımız çok şükür 200'lere indi. Ama maske, mesafe konusunda taviz vermeyelim. Bu süreçten ekonomimiz, esnafımız gibi sokak sanatçılarımız çok etkilendi. Orkestra Şube Müdürlüğümüzle sokak sanatçılarıyla alakalı güzel bir çalışma yaptık. Şimdi farklı şehirlerde yeniymiş gibi uygulandığını görüyoruz. Taklit edilmek güzel şey ancak takdir edilmek daha da güzel. Sanatçılarımız bu projeyle bir plan dahilinde şehrin belirli bölgelerinde sanatlarını icra ediyorlar. İnşallah bugünlerin acısını Temmuz, Ağustos gibi ziyadesiyle çıkaracağız" dedi.
Başkan Aktaş, sokak sanatçıları adına teşekkür için kendisine çiçek veren Mutlu Turan'ın, bu festivalin her yıl devam etmesini istemesi üzerine, "Siz yeter ki böyle güzel işler yapın, biz baharda başka yazın başka festival yaparız" dedi.
Bursa'nın üç gün boyunca müziğe doyduğu Sokak Sanatçıları Festivali, Başkan Aktaş ve tüm sokak sanatçılarının sahnede birlikte seslendirdiği 'Hayat bayram olsa' şarkısı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktörünün yanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Traktörünün yanında ölü bulundu
Çiftçi tarla yolunda ölü halde bulundu
YEREL HABERLER Çiftçi tarla yolunda ölü halde bulundu
Kitap bağışı kampanyası Yenişehir'de de başlatıldı
YEREL HABERLER Kitap bağışı kampanyası Yenişehir'de de başlatıldı
TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık
YEREL HABERLER TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon ...
Mahalle sakinlerinin ağır tonajlı kamyon isyanı Mahalle içinden aşırı hızla geçerek kazalara sebebiyet veren maden kamyonlarına isyan eden vatandaşlar yolu kapattı
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinin ağır tonajlı kamyon ...
Mudanya'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mudanya'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
Adliyede yüzde 89 başarı
YEREL HABERLER Adliyede yüzde 89 başarı
Bursaspor Başkanı Kamat: Ali Akman'ın yaptığı Bursaspor'a çok büyük ihanettir
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Kamat: Ali Akman'ın yaptığı ...
Yağmur oluğuna sıkışan karga kurtarıldı
YEREL HABERLER Yağmur oluğuna sıkışan karga kurtarıldı
Erkan Kamat: “Ertuğrul Sağlam ve Hikmet Karaman, bir telefonla Bursaspor’a gelir”
YEREL HABERLER Erkan Kamat: “Ertuğrul Sağlam ve Hikmet Karaman, bir ...
Karacabey Belediyespor’da köklü değişim
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor’da köklü değişim
Nilüfer’in sevilen müftüsü Mehmet Öztürk veda ediyor
YEREL HABERLER Nilüfer’in sevilen müftüsü Mehmet Öztürk veda ediyor
Bursa’da yavru karga su oluğundan böyle kurtarıldı Bursa’da yağmur oluğuna sıkışan karga kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa’da yavru karga su oluğundan böyle ...
Bu kurslara giden kadınlar meslek öğrenip iş sahibi oldu Fabrikaların ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanı halk eğitim merkezleri yetiştiriyor
YEREL HABERLER Bu kurslara giden kadınlar meslek öğrenip iş sahibi ...
İnegöl Belediyespor’da yaz okulları başlıyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor’da yaz okulları başlıyor
Yıldırım’da atıklar çöpe değil dönüşüme gidiyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da atıklar çöpe değil dönüşüme gidiyor
İnegöl’ün meyve bahçeleri ZİHA’ya emânet Meyve bahçeleri havadan ZİHA ile ilaçlandı
YEREL HABERLER İnegöl’ün meyve bahçeleri ZİHA’ya emânet Meyve ...
Tanpınar Sempozyumu 5 Haziranda Akademisyenler usta edebiyatçıyı anlatacak
YEREL HABERLER Tanpınar Sempozyumu 5 Haziranda Akademisyenler usta ...
Esnafın vergi borçlarına faizsiz erteleme
YEREL HABERLER Esnafın vergi borçlarına faizsiz erteleme
Osmangazi’de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi’de su kesintisi
Bursasu’dan örnek dayanışma
YEREL HABERLER Bursasu’dan örnek dayanışma
AK gençler Bursaspor’un 58. yaş coşkusunu vatandaşlarla paylaştı
YEREL HABERLER AK gençler Bursaspor’un 58. yaş coşkusunu ...
Bursa'da ormanların görüntüsü büyüledi
YEREL HABERLER Bursa'da ormanların görüntüsü büyüledi
UİB’İN ihracatı yüzde 63 artışla 2 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER UİB’İN ihracatı yüzde 63 artışla 2 milyar dolar oldu