Batalla, Bursaspor için Arjantin ve Avrupa turuna çıkıyor Emin Adanur: “Mustafa Er ve Pablo Martin Batalla ile kesin olarak anlaştık”

Bursaspor’da hareketli günler yaşanıyor. 5 Haziran’da yapılacak olan kongrede yönetime aday olan Emin Adanur, teknik direktör Mustafa Er’le kesin olarak anlaştıklarını, Pablo Martin Batalla’yla da her konuda el sıkıştıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da gözler 5 Haziran’da yapılacak olan Olağan Genel Kurul’a çevrildi. Yeşilbeyazlı yönetime aday olan Emin Adanur, kongreye 48 saatten az bir süre kala dikkat çeken hamleler yaptı. Adanur, Teknik Direktör Mustafa Er’le her konuda anlaştıklarını belirtirken, Pablo Martin Batalla’yla da el sıkıştıkları dile getirdi. Batalla, Mustafa Er’in ekibinde yer alacak ve birçok konuyla ilgili de sorumluluk verilecek.

Batala, Arjantin ve Avrupa turuna çıkacak

Emin Adanur ve ekibinin göreve gelmesi halinde, Pablo Martin Batalla, önce Arjantin ardından da Avrupa turuna çıkacak. Önemli görüşmeler yapacak olan Batalla, ardından Mustafa Er’in belirlediği 78 futbolcunun transferi için girişimlere başlayacak. Emin Adanur ve Mustafa Er ile bu akşam saatlerinde 2 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Batalla'nın Bursaspor'dan alacaklarını ertelediği, Adanur ve yönetimine her konuda güvendiğini dile getirdiği öğrenildi. Emin Adanur ayrıca, daha önce 30 günde açacağını belirttiği transfer tahtasını 15 günde halledeceklerini ve gerekli olan programı kurduklarını söyledi. Bu arada daha önce Atatürk Stadı’nın çimleri ile ilgilenen Muhittin İpek’le de anlaşıldığı belirtildi.

