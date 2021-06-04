Başkan Aktaş, esnafı gezdi, oyun salonunda playstation oynadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 Haziran itibariyle yeniden dükkanlarını açarak müşterilerini kabul eden esnafı ziyaret etti. Bir oyun salonunda esnafla sohbet eden Başkan Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile playstation oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni normalleşme kararları sonrası yemeiçme sektöründeki esnaf dükkanlarını açarak müşterilerini ağırlamaya başladı. 1 Haziran itibariyle kısıtlamaları kalkan restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi işletmeler, uzun aranın ardından işbaşı yaparak normalleşme sürecinin mutluluğunu yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki esnafa ‘Bereket ziyareti’ gerçekleştirdi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte dükkanları gezen Başkan Aktaş, esnafla sohbet ederek taleplerini dikkatle dinledi. Uzun süredir dükkanları kapalı olan esnaftan alışveriş yapan Başkan Aktaş, girdiği bir oyun salonunda da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte playstation futbol oyunu oynadı.

“Şehrin mutluluğu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından 1 Haziran itibariyle yeni bir normalleşme sürecinin başladığını hatırlattı. Bu kapsamda esnafa ‘Bereket ziyaretleri’ yaptıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi’ndeki esnafımızı dinledik. Hayırlı işler diledik. Her ne kadar daha tam hareket oluşmasa da esnafımız heyecanlı ve umutlu. Temennimiz işlerinin artarak devam etmesidir. Kurallara dikkat etmeliyiz. İnşallah bu süreci aşacağız. Daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Nihayetinde esnafın mutluluğu, ekonominin canlılığı şehrin de mutluluğu demektir. Tüm esnafımıza bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

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