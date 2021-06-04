Nüfus Müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için 2 gün açık olacak

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri’nin 56 Haziran’da açık olacağını duyurdu.
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2021 yılında yapılacak olan merkezi sistem sınavlarından Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavına (2021LGS) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemleri için 05 Haziran 2021 Cumartesi günü 10:0016:00 ile 06 Haziran 2021 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında İlimiz İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.