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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda yeni dönem

İHA

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda yeni dönem

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevine yönetmen ve oyuncu Murat Daltaban getirildi. Görevine hızlı başlayan Daltaban, yeni sezonda tiyatroseverleri farklı projelerle buluşturmak için kolları sıvadı.
Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği görevine yönetmen ve oyuncu Murat Daltaban getirildi. Haziran ayından itibaren Genel Sanat Yönetmenliği görevine başlayan Murat Daltaban, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.
Murat Daltaban’a yeni görevi için başarılar dileyen Başkan Turgay Erdem, kendisiyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Birlikte güzel projelere imza atacaklarını ifade eden Başkan Erdem, “Nilüfer ve Bursa sahne ile buluşmayı çok özledi. Birlikte özlemi giderecek projelere imza atacağız. Nilüfer, Bursa’da kültür ve sanatın kalbinin attığı yer olmaya devam edecek” dedi.
Daltaban da Nilüfer Belediyesi’nin tiyatro alanındaki çalışmalarını uzun süredir yakından takip ettiğini belirterek, “Verdiğiniz desteklerden dolayı bütün sanatçı arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Burada olmak çok heyecan verici. Ekibiniz çok güzel ve heyecanlı, bu tutkulu ekiple güzel işler yapacağız. Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu İstanbul’dan da ilgiyle takip ediliyor” dedi.
Göreve gelir gelmez yeni projeler için kolları sıvayan Daltaban, Bursa’nın tarihini, sanatsal zenginliğini, genç nüfusunu merkeze alan, dinamik, güçlü, yüksek enerjili bir sanat programı ve seyircisiyle farklı noktalarda buluşmayı hedefleyen özel mekan projeleriyle yeni bir sezon programı hazırlıyor.
Uzun yıllardır tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliği yapan Murat Daltaban; çağdaş tiyatronun seçkin oyunlarını seyirciyle buluşturmayı, kültürsanat alanına eleştirel bir yaklaşım katmayı; seyircinin güncel ve toplumsal konular üzerinde düşünme dinamiğini canlı kılmayı hedefleyen DOT Tiyatro’nun da Özlem Daltaban’la birlikte kurucu ortağı ve sanat yönetmeni.
DOT bünyesinde sahnelediği çağdaş oyunların yanı sıra Daltaban, DOT’un yurtiçi ve yurtdışı önemli sanat kurumlarıyla yaptığı işbirlikleri sonucu uluslararası ortak yapımlar gerçekleştirdi. Uluslararası Edinburg Festivali, Edinburgh Lyceum Theatre, Glasgow Citizens Theatre, Edinburgh Traverse Theatre, Londra Arcola Theatre, Zorlu Performans Merkezi ve Nilüfer Kent Tiyatrosu’nda oyunlar sahneledi.
Uluslararası Edinburgh Festivali’nde yönettiği Gergedanlar (Rhinoceros) adlı oyunla 2018 yılında İskoçya’nın en önemli tiyatro ödülleri olan 'CATS Critics Awars For Theatre in Scotland’de 7 dalda aday olan ve “En iyi Yönetmen Ödülü”nü Daltaban’ın, yönettiği oyunu da ‘En İyi Prodüksiyon’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Müzik Tasarımcısı’ ödüllerine değer görüldü.

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