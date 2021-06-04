Hammadde ihracatına denetim geliyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanlığı’nın sunta, MDF, OSB ve ağaçtan mâmûl levhalar gibi ürünlerin ihracatını takibe almaya karar verdiğini duyurdu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, pandemi döneminde üretim sektörlerinin başlıca meselesi arasına giren hammadde tedariki hususunda yapılan çağrıların Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirildiğini ve gerekli adımların atılmaya başlandığını belirtti. Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara Dâir Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğile Ticaret Bakanlığı’nın sunta, MDF, OSB, ağaçtan mâmûl levhalar gibi ürünlerin ihracını yakın takibe almaya karar verdiğini belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, “Sunta, MDF, OSB, ağaçtan mâmûl levhalar gibi üretimin olmazsa olmazı hammadde ve ürünlerimizin iç piyasada yeterli oranda tedarik edilememesinden dolayıfirmalarımız ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır.Bu noktada Bakanlığımız,yayınlanan bahse konu tebliğ ile sunta, MDF, OSB ve ağaçtan mâmûl levhalar gibi ürünlerin ihracatını bütün yönleriyle ölçümleme kararı aldı. Umuyoruz ki bu süreç, başta mobilya sanayicimiz olmak üzere sektörün içerisinde yer alan bütün taraflar için mağduriyet yaşatmadan olumlu bir netice getirecektir. Bu süreçte sektörümüze destek veren Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

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