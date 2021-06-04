Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı

Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet, ölümünün 58. yılında Nilüfer’deki, Nâzım Hikmet Çınarlığı’nda anıldı.

Çağdaş Türk şiirinin önemli ismi Nâzım Hikmet, ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği Nâzım Hikmet Çınarlığı’ndaki anma törenine katılım yoğun oldu. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer CHP İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban ile çok sayıda Nazım hayranı katıldı.

Törende açılış konuşmasını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı. Usta şair hakkında görüşlerini dile getiren Başkan Turgay Erdem, “Dünya şairi Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında, 61 yaşında yaşamını kaybetmişti. O’nun aramızdan ayrılışının üzerinden tam 58 yıl geçmiş. Büyük ustayı ölüm yıldönümünde sevdiği çınarların altında sevgi ve özlemle anıyoruz. Vasiyet şiirinde; ‘Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa’ diyerek isteğini dile getiren usta şairi, Nilüfer Belediyesi’nin 2012 yılında oluşturduğu Nâzım Çınarlığı’nda anmak bizim için daha da anlamlı. Tüm dünyanın kucak açtığı, ancak kendi memleketine hep uzak kalan mavi gözlü devi, bugün şiirlerini okuyarak bir kez daha anlamaya çalışacağız. Memleketini, insanını, yaşamayı, sevdayı iyi bilen, daha insanca, eşit bir dünya için, emperyalizme karşı mücadele eden Nâzım Hikmet, politik görüşleri nedeniyle yaşamının 13 yılını hapislerde geçirdi. Bir dünya vatandaşı olan Büyük Usta, hapisliğinin 11 yıla yakın kısmını da Bursa Hapishanesi'nde geçirdi. O nedenle de Nâzım Hikmet’in Bursa ile bağı bir başkadır” dedi.

Nazım’ın Bursa’yı şiirlerinde en güzel şekilde anlattığını da vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Nazım Hikmet, şiirleriyle, düşünceleriyle 58 yıl sonra bugün bile yolumuza ışık tutan bir şair. O’nun dizeleri, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde halen hepimize rehber oluyor. En karamsar zamanlarda bile ‘Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz’ dizeleri yüreğimizi aydınlatıyor, umudumuza umut katıyor. Sevgili Nazım dostları, bu dünya, bu ülke, bu kent Nazım’ı sevdi. Her zaman canlı tuttuğu umuduyla, insana olan inancıyla, bugün büyük şairi bir kez daha saygıyla anıyorum” diye konuştu.

Törende konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da duygularını dile getirerek, “Biz Nazım’ı çok sevdik. Sade, yalın, çıkarsız, barıştan, umuttan ve aşktan yana onu çok sevdik. Herkese selam, Nazım’a hasret” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz da törende söz alarak, 2007 yılında yerel bir gazetede kaleme aldığı köşe yazısını katılanlarla paylaşarak, Nazım’a olan duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar ve Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları Nazım şiirleri okuyarak büyük şaire olan duygularını dile getirdi. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban da etkinlikte Nazım’ın şiirlerini okuyarak törene renk kattı.

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