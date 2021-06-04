Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı

İHA

Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı

Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet, ölümünün 58. yılında Nilüfer’deki, Nâzım Hikmet Çınarlığı’nda anıldı.
Çağdaş Türk şiirinin önemli ismi Nâzım Hikmet, ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği Nâzım Hikmet Çınarlığı’ndaki anma törenine katılım yoğun oldu. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer CHP İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban ile çok sayıda Nazım hayranı katıldı.
Törende açılış konuşmasını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı. Usta şair hakkında görüşlerini dile getiren Başkan Turgay Erdem, “Dünya şairi Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında, 61 yaşında yaşamını kaybetmişti. O’nun aramızdan ayrılışının üzerinden tam 58 yıl geçmiş. Büyük ustayı ölüm yıldönümünde sevdiği çınarların altında sevgi ve özlemle anıyoruz. Vasiyet şiirinde; ‘Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa’ diyerek isteğini dile getiren usta şairi, Nilüfer Belediyesi’nin 2012 yılında oluşturduğu Nâzım Çınarlığı’nda anmak bizim için daha da anlamlı. Tüm dünyanın kucak açtığı, ancak kendi memleketine hep uzak kalan mavi gözlü devi, bugün şiirlerini okuyarak bir kez daha anlamaya çalışacağız. Memleketini, insanını, yaşamayı, sevdayı iyi bilen, daha insanca, eşit bir dünya için, emperyalizme karşı mücadele eden Nâzım Hikmet, politik görüşleri nedeniyle yaşamının 13 yılını hapislerde geçirdi. Bir dünya vatandaşı olan Büyük Usta, hapisliğinin 11 yıla yakın kısmını da Bursa Hapishanesi'nde geçirdi. O nedenle de Nâzım Hikmet’in Bursa ile bağı bir başkadır” dedi.
Nazım’ın Bursa’yı şiirlerinde en güzel şekilde anlattığını da vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Nazım Hikmet, şiirleriyle, düşünceleriyle 58 yıl sonra bugün bile yolumuza ışık tutan bir şair. O’nun dizeleri, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde halen hepimize rehber oluyor. En karamsar zamanlarda bile ‘Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz’ dizeleri yüreğimizi aydınlatıyor, umudumuza umut katıyor. Sevgili Nazım dostları, bu dünya, bu ülke, bu kent Nazım’ı sevdi. Her zaman canlı tuttuğu umuduyla, insana olan inancıyla, bugün büyük şairi bir kez daha saygıyla anıyorum” diye konuştu.
Törende konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da duygularını dile getirerek, “Biz Nazım’ı çok sevdik. Sade, yalın, çıkarsız, barıştan, umuttan ve aşktan yana onu çok sevdik. Herkese selam, Nazım’a hasret” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz da törende söz alarak, 2007 yılında yerel bir gazetede kaleme aldığı köşe yazısını katılanlarla paylaşarak, Nazım’a olan duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından törene katılanlar ve Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları Nazım şiirleri okuyarak büyük şaire olan duygularını dile getirdi. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban da etkinlikte Nazım’ın şiirlerini okuyarak törene renk kattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Filipinler’den yatırım çağrısı
YEREL HABERLER Filipinler’den yatırım çağrısı
Bursaspor’un yeni başkanı belli oluyor
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni başkanı belli oluyor
Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
YEREL HABERLER Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
Hammadde ihracatına denetim geliyor
YEREL HABERLER Hammadde ihracatına denetim geliyor
Tirilye’de hayat normale döndü
YEREL HABERLER Tirilye’de hayat normale döndü
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda yeni dönem
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda yeni dönem
Gemlik’te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest Eski öğrencileri hocanın harabeye dönen evini ve eşyalarını yeniledi
YEREL HABERLER Gemlik’te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük ...
Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Hanlar Bölgesi'ndeki dönüşüm kapsamında Boyner binasını da yıkacağız" "Pandemi ile birlikte kapalı alanlardan tarihi hanlar ve açık çarşıya kaçış var" "Hanlar Bölgesi ve ipeği herkes sahiplenmeli"
YEREL HABERLER Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya ...
Nüfus Müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için 2 gün açık olacak
YEREL HABERLER Nüfus Müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler ...
Başkan Aktaş, esnafı gezdi, oyun salonunda playstation oynadı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, esnafı gezdi, oyun salonunda ...
Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı
YEREL HABERLER Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı
İmkansızlıklara rağmen başarıdan başarıya koşan atletlere ‘Has’ destek
YEREL HABERLER İmkansızlıklara rağmen başarıdan başarıya koşan ...
Bursa'dan Kosova’ya kardeşlik köprüsü Kestel Belediyesi Kosova'nın Podujeva Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Bursa'dan Kosova’ya kardeşlik köprüsü Kestel ...
Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi Minik mantar avcılarının topladığı mantarlar Avrupa yolcusu
YEREL HABERLER Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların ...
(Özel) Tozluyan şelalesi büyülüyor
YEREL HABERLER (Özel) Tozluyan şelalesi büyülüyor
Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle sona erdi
YEREL HABERLER Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle ...
Batalla, Bursaspor için Arjantin ve Avrupa turuna çıkıyor Emin Adanur: “Mustafa Er ve Pablo Martin Batalla ile kesin olarak anlaştık”
YEREL HABERLER Batalla, Bursaspor için Arjantin ve Avrupa turuna ...
Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle tamamlandı
YEREL HABERLER Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle ...
Traktörünün yanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Traktörünün yanında ölü bulundu
Çiftçi tarla yolunda ölü halde bulundu
YEREL HABERLER Çiftçi tarla yolunda ölü halde bulundu
Kitap bağışı kampanyası Yenişehir'de de başlatıldı
YEREL HABERLER Kitap bağışı kampanyası Yenişehir'de de başlatıldı
TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık
YEREL HABERLER TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon ...
Mahalle sakinlerinin ağır tonajlı kamyon isyanı Mahalle içinden aşırı hızla geçerek kazalara sebebiyet veren maden kamyonlarına isyan eden vatandaşlar yolu kapattı
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinin ağır tonajlı kamyon ...
Mudanya'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mudanya'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor