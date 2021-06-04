Hafızlık kursları başlıyor

Mustafakemalpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı merkez yatılı erkek hafızlık Kur'anı kerim kursunda örgün İmam hatip orta okulu ile birlikte hafızlık eğitimi 21 Haziranda başlıyor.

Mustafakemalpaşa, Karacabey, Susurluk ilçelerine hitap eden hafızlık kursunun idarecisi İsmail Aysu yaptığı açıklamada, “Yeni dönem kayıtlarımız başladı. 4 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Kurslarımıza 4, 5 ve 6. Sınıfa geçmiş öğrenciler kabul edilmektedir. Müracaatlarda isteğe bağlı yatılı veya gündüzlü şekilde eğitim verilmektedir bir yıl hafızlık eğitimi okul ile birlikte olmakta 2. yıl yapılan imtihanda başarılı olanlar hafızlığa ayrılıp bir yıl okul kayıtları dondurularak, sınıfta kalma olmadan yıl sonu imtihanına girerek bir üst sınıftan devam etmektedir. Siz de çocuğunuzun hafızlık eğitimini almasını isterseniz gelin görüşelim” dedi.

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