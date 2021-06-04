Kaçak yapılaşmaya geçit yok

Osmangazi Belediyesi’nin, kaçak yapıyla mücadelesi kesintisiz şekilde devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmetiye Mahallesi’nde kaçak yapıldığı tespit edilen binalar iş makineleriyle yıkıldı.

Plansız ve çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için, tarım arazilerinin talan edilmesinin önüne geçmek için kaçak yapıyla mücadelesine ara vermeden devam eden Osmangazi Belediyesi, yapılan denetimler sırasında ruhsatsız ve imara aykırı olarak yapıldığı tespit edilen binaları bir bir yıkıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmetiye Mahallesi’nde yürütülen denetimlerde, tarım arazisi üzerinde kaçak olarak yapıldığı belirlenen 3 katlı konut, bir villa ve bir ahır, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkımlar öncesinde her bir odayı tek tek kontrol eden ekipler, içerideki eşyaları polis nezâretinde teker teker boşalttı. Evlerdeki eşyaların boşaltılmasının ardından Osmangazi Belediyesi’ne bağlı ekipler, iş makineleri ile kaçak yapıları yıkarak yerle bir etti. Yıkımlar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Osmangazi sınırları içerisinde kaçak yapıyla mücadelenin, yılın 12 ayı devam ettiğini belirten yetkililer, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için vatandaşları kaçak, imara aykırı ve ruhsatsız konut yapmamaları hususunda ikaz etti.

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