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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hidrosefali hastası Batuhan artık çok mutlu

İHA

Hidrosefali hastası Batuhan artık çok mutlu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, doğuştan hidrosefali rahatsızlığı olan 24 yaşındaki Batuhan Kılıç’ı ziyaret etti. Karacabey Belediyesi, tek geçimi engelli maaşı olan ve dedesiyle birlikte yaşayan Batuhan için bahçeli bir evi komple elden geçirdi. Batuhan, şimdi istediği zaman dışarı çıkıp toprağa değebiliyor ve başka arkadaşlar edinebiliyor.
Karacabey’de yaşayan 24 yaşındaki Batuhan Kılıç, doğuştan hidrosefali hastası. Yürüyemeyen ve çoğu ihtiyaçlarını yardım almadan yerine getiremeyen Batuhan’a, 12 yıldır dedesi tek başına bakıyor. Annesi ve anneannesi vefât eden Batuhan’a dedesi Mustafa Yamalı sahip çıkarak, bütün ihtiyaçlarını tek başına temin ediyor.
Devletin sağladığı maddî desteklerle yaşamlarını sürdüren Batuhan Kılıç ve dedesi Mustafa Yamalı, daha önce bir binanın 4. katında kalıyorlardı. Ancak asansörsüz ve sobalı bir daire için 4. kat Batuhan’ın gün yüzü görmesine mâni oluyordu.
Sokağa çıkmanın güçleştirdiği bu durum sebebiyle bazen aylarca dışarı çıkamadan yaşayan Batuhan’ın en büyük arzusu ise zemin kattaki bir evde yaşamak ve istediği zaman dışarıya çıkmaktı.
Batuhan’ın bu talebi sonrası ilk olarak Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kendisiyle görüntülü görüşmüş ve Batuhan’a istediği standartlarda bir eve taşınmasının sözünü vermişti.
Başkan Özkan sözünü tuttu
Başkan Özkan’ın talimatıyla, Batuhan’ın yaşadığı Yeniköy’de zemin katta bir ev bulundu ve evin bakımı yapılarak Batuhan’ın hayatını kolaylaştırıcı düzenlemelerle ev hazır hâle getirildi. Aynı zamanda, evin eksikleri de Karacabey Belediyesi tarafından tamamlandı.
Tüm uğraşların sonucunda yeni evine dedesiyle birlikte taşınan Batuhan’ı önceki gün Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ziyaret ederek, kendisiyle sohbet etme imkânı buldu.
Artık rahatça dışarı çıkabiliyor
Özkan ziyarette yaptığı açıklamada,“Batuhan yavrumuz, burada dedesiyle birlikte hayatını sürdürüyor. Daha önce 4. katta bir dairede kalıyordu. Tabiî orada iniş ve çıkışta sıkıntı çektiği için canı sıkılıyordu. Biz de kendisi için burasını tadil ettik, her şeyiyle düzenledik. Batuhan şimdi dedesiyle birlikte dışarı çıkabiliyor, rahatça kendini de gezdirebiliyor. Diyaloğumuzda gayet neşeli, böyle mutlu bir şekilde inşallah hayatını idâme ettirecek. Dedesine de teşekkür ediyoruz,kendisi Batuhan’ı bir an olsun yalnız bırakmıyor”dedi.
Başkan Özkan ayrıca, Batuhan’ın bozulan akülü aracının belediye ekiplerince tamir edilmesi için alındığını belirterek,“Batuhan’ın bir akülü sandalyesi vardı, bozulmuştu ve bizden onun tamirini istemişti. Arkadaşlarımız baktılar, arabanın tamiratı pek mümkün olmadığı için inşallah Batuhan’a biz onun yenisini getireceğiz. Batuhan’ın bu mutluluğuna, güler yüzüne ortak olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

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