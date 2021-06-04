Yasaklar kalktı, otomotiv piyasası canlandı Yasakların kalkmasıyla esnafın yüzü gülmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasaklar kalktı, otomotiv piyasası canlandı Yasakların kalkmasıyla esnafın yüzü gülmeye başladı

İHA

Yasaklar kalktı, otomotiv piyasası canlandı Yasakların kalkmasıyla esnafın yüzü gülmeye başladı

Korona virüs süresinde zor duruma düşen esnaflar yasakların kalkmasıyla birlikte iş yerlerini açtı. Özellikle yasakların kalkmasıyla ikinci el otomotiv piyasasında yaşanan canlılık esnafın yüzünü güldürmeye başladı.
Ülke genelinde yasakların kalkmasıyla birlikte ikinci el otomobil piyasalarında hareket başladı. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Galericilik yapan Hasan Can Yıldız, “2020 yılının Mart ayında pandeminin başlamasıyla otomotiv piyasasında bir hareketlenme yaşandı. Fabrikaların üretimi durdurması ikinci el piyasasını hareketlendirirken 2021’in başlarında piyasanın durmasına rağmen Mayıs ve Haziran aylarında ikinci el tekrar hızlanmaya başladı. Fabrikalar üretimi durdurdu, bu yüzden ikinci el araçlar tekrar yükselmeye başladı” diye konuştu.
Yıldız, “Vatandaşlar ikinci el otomotiv alırken özellikle güvenilir, tanıdık ve bilindik yerlerden araç alsınlar. Aldığımız araçlara kesinlikle ekspertiz yaptırılıp herhangi bir ustaya göstermeliyiz. Mümkün olduğunca 10 yaşını geçmemiş, krediye uygun araçlar alınmalı. Piyasanın tuttuğu araçları almak ve satmak daha rahat olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hidrosefali hastası Batuhan artık çok mutlu
YEREL HABERLER Hidrosefali hastası Batuhan artık çok mutlu
Yıldırım’dan kadınlara sağlık taraması
YEREL HABERLER Yıldırım’dan kadınlara sağlık taraması
Gürkan ilk doz aşısını vuruldu
YEREL HABERLER Gürkan ilk doz aşısını vuruldu
Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Yeni yerleşim yerleri asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Yeni yerleşim yerleri asfaltlanıyor
Tahta baskılar kumaşla buluşuyor 600 yıllık sanat Osmangazi’de yaşatılıyor
YEREL HABERLER Tahta baskılar kumaşla buluşuyor 600 yıllık sanat ...
Kaçak yapılaşmaya geçit yok
YEREL HABERLER Kaçak yapılaşmaya geçit yok
Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
YEREL HABERLER Marmara Denizi böyle kirleniyor
Hafızlık kursları başlıyor
YEREL HABERLER Hafızlık kursları başlıyor
Mudanya’da kentsel sit plânları askıya çıktı
YEREL HABERLER Mudanya’da kentsel sit plânları askıya çıktı
Bursagaz sağlıklı gelecek için çalışıyor
YEREL HABERLER Bursagaz sağlıklı gelecek için çalışıyor
Bursa’da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi Ölen kişilerin miraslarını alabilmek için Amerika’da ıslak imzalı senet düzenlendi 200 milyonluk vurgun yapan suç örgütü ele başı Gemlik’te yakalandı
YEREL HABERLER Bursa’da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk ...
Kene ısırmalarına dikkat
YEREL HABERLER Kene ısırmalarına dikkat
Bursa'da yolcu midibüsü devrildi....4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da yolcu midibüsü devrildi....4 yaralı
Kitapla umut yolculuğuna Büyükşehir desteği
YEREL HABERLER Kitapla umut yolculuğuna Büyükşehir desteği
Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı
YEREL HABERLER Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı
Filipinler’den yatırım çağrısı
YEREL HABERLER Filipinler’den yatırım çağrısı
Bursaspor’un yeni başkanı belli oluyor
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni başkanı belli oluyor
Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
YEREL HABERLER Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
Hammadde ihracatına denetim geliyor
YEREL HABERLER Hammadde ihracatına denetim geliyor
Tirilye’de hayat normale döndü
YEREL HABERLER Tirilye’de hayat normale döndü
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda yeni dönem
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda yeni dönem
Gemlik’te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest Eski öğrencileri hocanın harabeye dönen evini ve eşyalarını yeniledi
YEREL HABERLER Gemlik’te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük ...