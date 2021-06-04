BUÜ’nün kalitesi tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’nün kalitesi tescillendi

İHA

BUÜ’nün kalitesi tescillendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bütün birimleri ile gerçekleştirdiği kalite hareketinde mutlu sona ulaştı. Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından değerlendirme sürecine alınan üniversite, ISO 90012015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde başlatılan Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme süreci tamamlandı. Üniversite, bütün birimleri ile girdiği değerlendirme sürecini başarı ile atlattı. Kendi alanında bir ilke daha imza atan BUÜ, YÖK Eğitim Hizmetleri kapsamında ISO 90012015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almayı başardı.
Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından 4 gün boyunca süren değerlendirme süreci tamamlandı. Gerçekleştirilen son toplantıda alınan nihai karar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun, Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin Özdemir ve kalite koordinatörlüğü personeline sözlü olarak tebliğ edildi. Toplantıya katılan Enstitü Baş Tetkikçisi Yılmaz Öztürk, tetkikçiler Mustafa Karamanve Mesude Özdemir ile birlikte yapılan değerlendirmelerin sonuçlarını paylaştı.
Açıklamasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nin çok büyük ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Baş Tetkikçi Yılmaz Öztürk, “Üniversitede sağlam bir kalite denetim mekanizması oluşturulmuş. Personel bu alanda bilgili ve yetkin bir şekilde çalışıyor. Elbette bir takım eksikliklerin olduğunu gözlemledik. Ancak bunlar çok ufak ve düzeltilmesi basit problemler. Yaptığımız tetkiklerde eğitim kalitesinin yüksek olduğunu açık bir şekilde gözlemledik. Uzaktan eğitim dönemi boyunca yapılan yatırımlar ile çok önemli bir atılım sağlanmış olduğunu gördük. Öğrencilere teorik ve pratik anlamda dersler en iyi şekilde anlatılıyor. Otomasyon sistemi doğru bir şekilde çalışıyor. Kurumlar arasındaki iletişimin de en iyi şekilde yürütüldüğünü gördük. Başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Kalite Koordinatörlüğü olmak üzere bu alanda emek harcayan herkesi tebrik ediyoruz” diye konuştu.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise bu denetimlerde asıl gayenin kurumlardaki işleyişi daha iyi hâle getirmek olduğunu vurguladı. Görev süresi içerisinde her zaman daha iyisine erişebilmek için ekip arkadaşları ile büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversite tarihimiz içerisinde ilk kez bütün birimlerimizle birlikte ISO 90012015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için başvuru yaptık. Oluşturduğumuz Kalite Koordinatörlüğü de bu sürecin alt yapısını en iyi şekilde hazırladı. Bütün birimlerimize gerekli tüm bilgilendirme ve eğitim desteği sağlandı. Nihayetinde de Türk Standartları Enstitüsü’nden bu işi başardığımıza dair övgüler aldık. En kısa sürede de belgenin tarafımıza ulaşacağını biliyoruz. Üniversite olarak gururluyuz ve mutluyuz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
YEREL HABERLER 200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi ...
Yasaklar kalktı, otomotiv piyasası canlandı Yasakların kalkmasıyla esnafın yüzü gülmeye başladı
YEREL HABERLER Yasaklar kalktı, otomotiv piyasası ...
Hidrosefali hastası Batuhan artık çok mutlu
YEREL HABERLER Hidrosefali hastası Batuhan artık çok mutlu
Yıldırım’dan kadınlara sağlık taraması
YEREL HABERLER Yıldırım’dan kadınlara sağlık taraması
Gürkan ilk doz aşısını vuruldu
YEREL HABERLER Gürkan ilk doz aşısını vuruldu
Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Yeni yerleşim yerleri asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Yeni yerleşim yerleri asfaltlanıyor
Tahta baskılar kumaşla buluşuyor 600 yıllık sanat Osmangazi’de yaşatılıyor
YEREL HABERLER Tahta baskılar kumaşla buluşuyor 600 yıllık sanat ...
Kaçak yapılaşmaya geçit yok
YEREL HABERLER Kaçak yapılaşmaya geçit yok
Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
YEREL HABERLER Marmara Denizi böyle kirleniyor
Hafızlık kursları başlıyor
YEREL HABERLER Hafızlık kursları başlıyor
Mudanya’da kentsel sit plânları askıya çıktı
YEREL HABERLER Mudanya’da kentsel sit plânları askıya çıktı
Bursagaz sağlıklı gelecek için çalışıyor
YEREL HABERLER Bursagaz sağlıklı gelecek için çalışıyor
Bursa’da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk edildi Ölen kişilerin miraslarını alabilmek için Amerika’da ıslak imzalı senet düzenlendi 200 milyonluk vurgun yapan suç örgütü ele başı Gemlik’te yakalandı
YEREL HABERLER Bursa’da milyonluk vurgun; 19 kişi adliyeye sevk ...
Kene ısırmalarına dikkat
YEREL HABERLER Kene ısırmalarına dikkat
Bursa'da yolcu midibüsü devrildi....4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da yolcu midibüsü devrildi....4 yaralı
Kitapla umut yolculuğuna Büyükşehir desteği
YEREL HABERLER Kitapla umut yolculuğuna Büyükşehir desteği
Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı
YEREL HABERLER Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı
Filipinler’den yatırım çağrısı
YEREL HABERLER Filipinler’den yatırım çağrısı
Bursaspor’un yeni başkanı belli oluyor
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni başkanı belli oluyor
Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
YEREL HABERLER Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
Hammadde ihracatına denetim geliyor
YEREL HABERLER Hammadde ihracatına denetim geliyor
Tirilye’de hayat normale döndü
YEREL HABERLER Tirilye’de hayat normale döndü