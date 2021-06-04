

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´da önce önündeki TIR´a, ardından da bariyere çarpan otomobildeki Enes Leman (27) öldü, sürücü Kerem D. ile Çağlar D. ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa-İzmir karayolu Karacabey ilçesi Yolağzı mevkisinde meydana geldi. Kerem D. yönetimindeki 35 ADR 36 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet D. yönetimindeki 03 BR 011 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Kerem D., Çağlar D. ve Enes Leman yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Enes Leman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kerem D. ile Çağlar D.´nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, kaza sonrası yaşananlar, yoldan geçen bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yasin KESKİN

2021-06-04 16:09:23



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