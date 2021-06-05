Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu Suriyeli Amir S.'nin (19) üst aramasında ruhsatsız tabanca ve polis rozeti ele geçirildi.

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yaya olarak gezen Suriye vatandaşı Amir S.'nin hareketlerinden şüphelendi. Polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve polis rozeti ele geçirildi.

Öte yandan, gazetecilerin polis rozetini sorması üzerine Amir S., "Polis kimliği değil o ağabey" diye cevap verdi. Kendisini polis olarak tanıttığı iddia edilen Amir S. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-05 02:47:16



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