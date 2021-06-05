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Pandemiden bunalanlara Karacabey’in eşsiz güzelliği longoz ormanlarına davet

İHA

Pandemiden bunalanlara Karacabey’in eşsiz güzelliği longoz ormanlarına davet

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Karacabey Longozuna ziyaret gerçekleştirdi. Bu dönemin, longozda nilüfer çiçekleri ile karabaş otlarının açtığı bir dönem olduğuna değinen Özkan, Karacabey’in eşsiz doğası ile dikkat çekmeye devam ettiğini söyledi.
Subasar özelliği dikkate alındığında, emsalleri içerisinde en büyüğü olan Karacabey Longozunda açan bitkiler, tam bir görsel şölen oluşturuyor.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Karacabey Longozuna ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Ali Özkan, doğanın güzelliklerine dikkat çekerek yaptığı açıklamada,longozun hem insanlar hem de doğa için önemine değinirken, “Yaklaşık 300 çeşit kuş türü ve endemik bitkileri bünyesinde barındıran Karacabey Longozu, tam bir doğa harikası. Subasar ormanı anlamına gelen longoz; nilüfer çiçekleri, karabaş otları ve bununla birlikte birçok endemik bitkiyi ihtiva ediyor. Yaban lavantası olarak da bilinen yaban karabaş otları da artık açmaya başladı. Pandemi sürecinde bunalan vatandaşlarımızı, bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Hem sağlık hem de doğal güzellikleri yakından yaşamak ve doğal ortamda vakit geçirmek açısından, burası büyük mutluluk verecektir. Bir tarafta longoz ormanlarımız, diğer tarafta ıhlamur ormanlarımız, defne ormanlarımız;tatlı su ile tuzluyu bir araya getiren deltamız, Marmara Denizi’mizMesafeye dikkat ederek,sağlıklı ve keyifli bir tatilgeçirmek isteyen ve pandemiden olumsuz bir şekilde etkilenmek istemeyen vatandaşlarımızı, bu güzelliklerimizi görmeye davet ediyoruz”dedi.
Doğal ürünler hem üreticiye hem de tüketiciye katkı sağlıyor
Başkan Ali Özkan,longozun sadece turizme değil çeşitli üretim faaliyetlerine de katkısı olduğuna değinerek, elde edilen doğal ürünlerle, üreticilere ve tüketicilere de fayda sağladığının altını çizdi. Özkan, özellikle arıcıların son zamanlarda longoza gelmesine işaret ederek,“Burada tabii yaban hayatı uzun yıllardır sürmekte. Bununla birlikte, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız hayvancılık faaliyetlerini, tarım faaliyetlerini de başarıyla gerçekleştiriyor. Ayrıca arıcılık faaliyetleri de önemli bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Hem bu bölgeden hem de yurdumuzun çeşitli yörelerinden gelen arıcılar, burada belli bir süre arıcılık yapıyor. Bu karabaş otları kendileri için önemli. Burada belli süre kalan arıcılar, daha sonra ıhlamur ormanlarına geçerek orada ıhlamur balı üretmektedir. Buradaki arıcılık faaliyetleri, döllenme noktasında yaban hayatına da ciddi katkı sağlamaktadır. Bu işin sürdürülebilir olması, gelecek nesillere aktarılması noktasında bu tür faaliyetlerolumlu katkı sağlamaktadır” dedi.
Sağlıklı bir dünya için el ele çağrısı
Başkan Özkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniylebu tarz doğal alanları korumanın önemine de bir kez daha vurgu yaparak,“Bu yerlerin farkına varmak, korumak ve kollamak çok önemli. Bizler, burada sadece turizm değil longozu tanıtma, koruma ve sürdürülebilirliğini sağlama noktasında da yıllardır mücadele veriyoruz. Ve dünyanın sayılı longoz ormanlarından biri olan Karacabey Longozundan ‘doğamızın farkına varalım’ çağrısı yapıyor, sağlıklı bir dünya için el ele vermemiz gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. Dünya Çevre Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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