Nilüfer’in Sebze Orkestrası uluslararası etkinlikte performans sergiledi

Nilüfer Belediyesi’nin “Gıda Yılı”ndan ilham alan gönüllü müzik öğretmenlerinin oluşturduğu “Sebze Orkestrası”, dünya genelinde kutlanan MOVEweek Hareket Haftası’nda gerçekleştirilen “MOVEweekGYM” etkinliğine katılarak, performans sergiledi.

Nilüfer Belediyesi’nin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırma noktasında farkındalık oluşturmak için ilan ettiği “Gıda Yılı”ndan ilham alan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli ritim eğitmeni Akın Togay öncülüğünde gönüllü müzik öğretmenleriyle kurulan “Sebze Orkestrası”, uluslararası bir etkinlikte performans sergiledi.

Kopenhag merkezli International Sport and Culture Asso. (ISCA) tarafından ulusal koordinatörler aracılığıyla 2011 yılından bu yana, hareketsizlik salgınına karşı günlük fiziksel aktiviteyi desteklemek, insanları günlük kolay ve eğlenceli aktivitelere teşvik etmek amacıyla Mayıs ayının son haftası, MOVEweek Hareket Haftası olarak kutlanıyor. Su kabağı, pırasa, havuç, patlıcan gibi sebzeleri kullanarak çeşitli enstrümanların seslerini elde eden Sebze Orkestrası, hareketsizlik salgınına karşı günlük fiziksel aktiviteyi desteklemek, insanları günlük, kolay ve eğlenceli aktivitelere teşvik etmek amacıyla kutlanan MOVEweek Hareket Haftası’nda düzenlenen MOVEweekGYM kampanyasına katıldı.

Sebze Orkestrası, Prof. Dr. Sezen Özeke öncülüğünde “Turkish dance and Live Music With Vegetable Orchestra” etkinliğinde performans sergiledi. Dünyanın dört bir yanından izleyenlerin olduğu etkinlikte Sebze Orkestrası, Bursa’nın Ufak Tefek Taşları ve Damat Halayı parçalarını sebzelerden elde ettikleri enstrümanlarla seslendirdi. Prof. Dr. Sezen Özeke’nin folklor oynadığı etkinlikte, izleyenler de ekran başından eşlik etti. Nilüfer Belediyesi ve Prof. Dr. Sezen Özeke’nin koordinasyonuyla gerçekleşen etkinlikte yerel müzik ile hareket bütünleşmesi oldu.

