Bursa’da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi

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Bursa’nın İznik ilçesinde tarlasında 2 metrelik dev yılanı gören çiftçi önce şok oldu. Çiftçi o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve bolca beğeni aldı.

Bursa İznik’te çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Rıdvan Eroğlu, tarlasında çalışırken 2 metrelik dev bir yılanı gördü. Önce şok olan çiftçi sonra yılanı cep telefonu ile kayıt altına aldı. 2 metrelik yılanı sosyal medyaya atan Rıdvan Eroğlu’na bolca beğeni geldi.

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