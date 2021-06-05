Çevre dostu İnegöl

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre dostu İnegöl

İHA

Çevre dostu İnegöl

Çevre ve temizlik konusunda ortaya koyduğu mücadele ile bu alanda örnek gösterilen şehir olan İnegöl, İnegöl Belediyesi’nin “Çevre Dostu” projeleriyle daha temiz bir geleceğe emin adımlarla yürüyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün çevreyi ve doğayı koruyan öncü bir rol üstlendiğini dile getirdi.
Tüm toplumların ortak kaygısı olarak öne çıkan çevreyi korumak ve geleceğe daha temiz bir dünya bırakma olgusu, İnegöl’de hayata geçirilen projeler ve bu anlamda gösterilen çabayla meyvelerini vermeye başladı. İnegöl Belediyesi, tüm insanlığın ortak meselesi olan ‘çevre’ konusunda örnek gösterilen şehir konumuna geldi.
Çevre ve temizlik hususunda pek çok uygulamayı hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bu konuya hassasiyetle eğilerek gelecek nesiller için daha temiz bir İnegöl bırakmanın yanı sıra ‘en temiz şehir’ unvanını almanın da planlarını yapıyor. Her adımını bu hedef doğrultusunda atan İnegöl Belediyesi, ortaya koyduğu mücadeleyle “Çevre Dostu Şehir” övgüsünü elde ediyor.
İnegöl Belediyesi’nin çevre ve temizlik konusunda ortaya koyduğu çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün çevreyi ve doğayı koruyan öncü bir rol üstlendiğini dile getirdi. İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunmasının bir tercih değil zorunluluk olduğuna vurgu yapan Taban, “Bizler de bu bilinçle şehrimizde ciddi adımlar atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çevre ve temizlik konusuna ayrı bir parantez açarak, üzerine hassasiyetle eğilerek bir dizi çalışmalar yaptık, yenilikler ortaya koyduk. Bugün gelinen noktada ciddi aşama kaydettiğimizi ifade edebiliriz. Gerek temizlik ve geri dönüşüm hamlelerimiz, gerek farkındalık çalışmalarımız, gerekse de yenilenebilir enerji atılımlarımızla çevre konusundaki duyarlılığımızı ortaya koyduk” dedi.
İnegöl Belediyesi’nin çevre konusunda hayata geçirdiği uygulamalardan da söz eden Başkan Taban, “Öncelikle temizlik hizmetleri ve geri dönüşüm atıklarının toplanması hizmetlerini doğrudan kendi bünyemize alarak temizlik ve çevre konusunda tüm kontrolü tek elde topladık. Yaptığımız araç ve personel alımlarıyla kadromuzu güçlendirip bu sayede temizlik hizmetlerinin aksatmadan ve sorunsuz şekilde sürdürülmesini sağladık. İkinci aşamada Akıllı Rota Optimizasyonuyla hem araçlarımızı daha efektif ve verimli kullanır hale geldik hem de zamandan ve yakıttan tasarruf sağladık. Aynı zamanda bu uygulamayla şehir içinde dolaşan araç sayımızı azaltarak araçların neden olduğu egzoz gazı salınımının düşmesini sağladık. Sanayi şehri olmamız hasebiyle tehlikeli katı atık atıkların toplanıp bertaraf edilmesi konusunda ciddi sorunlar vardı. Bunu da Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sanayi bölgesinde oluşturduğumuz Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi ile çözüme ulaştırdık. Artık tehlikeli atıklar şehrimizin derelerini, ormanlarını ve doğasını kirletmiyor. Vatandaşlarımız atıklarını bu alana getiriyor, bizler de anlaşmalı firmalara aktarımlarını yaparak doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Aynı şekilde atık yağlarla ilgili de ciddi bir çalışmamız var. 1 litre yap için dahi olsa vatandaşımızın evine kadar gidip o yağları alıyoruz. Üzerine bir de hediyeler veriyoruz ki vatandaşlarımız daha istekli şekilde bunu yapsın, bu doğru davranış yayılarak her haneye ulaşsın. Her hafta Çarşamba günleri vatandaşlarımız 153 hatlarımızı araması durumunda evlerinden giderek atık yağlarını alıyoruz” diye konuştu.
Şehirde bir temizlik kültür oluşturma adına çalışmaların devam ettiğini de vurgulayan Başkan Taban, “Göreve geldiğimiz günden bu yana aslolanın temizlemek değil kirletmemek olduğunu vurguluyoruz. Epey mesafe kat ettik. Devamında bireysel çöp konteyneri uygulamasını hayata geçirdik. Şehrimizin tamamında her bina için bireysel konteyner alımları yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız bu uygulama devam ediyor. konteyner dağıtımlarımız bölge bölge sürdürülüyor. Bu sayede gününde çöp çıkarma ve çöplerin belli bir intizam içerisinde olması, çevreye dağılmaması sağlanıyor. Aynı zamanda bireysel konteynerlerle birlikte her haneye bir geri dönüşüm kutusu dağıtıyoruz. Bu da geri dönüşüm atıklarının doğrudan kaynağında ayrıştırılmasını sağlıyor. Vatandaşlarımız bu konuda oldukça duyarlı. Yeter ki imkanı sağlayın, insanımız gereken desteği veriyor. İnşallah bu uygulamalarla hedefimiz En Temiz Şehir unvanını elde etmek. Tabi unvan sadece bir hedef, amaç gelecek nesillere daha temiz bir çevre, daha temiz bir İnegöl hediye edebilmek” açıklamalarında bulundu.
Yenilenebilir enerji hamlesi
İnegöl Belediyesi’nin son dönemde uygulamaya başladığı yenilenebilir enerji hamlelerinden de söz eden Başkan Taban, “Bunu ilk olarak Akhisar Mahallemizde Naim Süleymanoğlu Parkımızda uyguladık. Parkımızın üst kısmını güneş enerji panelleriyle donattık. Gündüz bu paneller sayesinde şebekeye enerji aktarımı yapıp gece de bu enerjiyi kullanacağız. Böylece parkımız kendi elektriğini üretir halde olacak. Yenilenebilir enerji hamlemizi şuan yapımı devam eden yeni hayvan pazarımızda da kullanacağız. İnşallah bunun örneklerini de çoğaltarak çevre dostu projelerimizi şehrimizin dört bir yanında hayata geçireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi
YEREL HABERLER Bursa’da tarlasında dev yılanı gören çifti ...
Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında
YEREL HABERLER Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında
(Özel) Bursa’nın ikinci el oto pazarı cumartesi günleri açık Yeni normalleşme ile birlikte aylar sonra Bursa oto pazarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’nın ikinci el oto pazarı cumartesi ...
Fonksiyonel doğal besinlerle kolestrolü düşürün
YEREL HABERLER Fonksiyonel doğal besinlerle kolestrolü düşürün
(Özel) Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada Süs köpeğine pitbull saldırdı Küçük köpek yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada Süs ...
Mimar olacak çocuk başkanla buluştu
YEREL HABERLER Mimar olacak çocuk başkanla buluştu
Nilüfer’in Sebze Orkestrası uluslararası etkinlikte performans sergiledi
YEREL HABERLER Nilüfer’in Sebze Orkestrası uluslararası etkinlikte ...
Pandemiden bunalanlara Karacabey’in eşsiz güzelliği longoz ormanlarına davet
YEREL HABERLER Pandemiden bunalanlara Karacabey’in eşsiz güzelliği ...
(Özel) Bursa'da güpegündüz kadınlara taciz kamerada Taciz şüphelisi polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da güpegündüz kadınlara taciz ...
(Özel) Temizliğe gittiği evden altınları çaldı, cezaevini boyladı Temizlikçi kadın hırsızı o ifadesi de kurtaramadı
YEREL HABERLER (Özel) Temizliğe gittiği evden altınları çaldı, ...
Sahtesi, gerçek polise yakalandı
YEREL HABERLER Sahtesi, gerçek polise yakalandı
(Özel) Trafikte sizin de başınıza gelebilir Bin 200 liralık cezayı iptâl ettirdi
YEREL HABERLER (Özel) Trafikte sizin de başınıza gelebilir Bin 200 ...
(Özel) Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa’ya ihraç ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları ...
(Özel) Uludağ’da dev karınca yuvaları görenleri hayretler içinde bırakıyor Karınca yuvalarının boyu 1 metreyi buluyor
YEREL HABERLER (Özel) Uludağ’da dev karınca yuvaları görenleri ...
(Özel) Bursa Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya "merhaba" dediler
YEREL HABERLER (Özel) Bursa Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya "merhaba" ...
Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis ...
İnegöl Devlet Hastanesinden "Yaşayan Butik" hizmeti
YEREL HABERLER İnegöl Devlet Hastanesinden "Yaşayan Butik" hizmeti
Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı
YEREL HABERLER Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı
Gürsu’ya katlı oto park ve pazar yeri
YEREL HABERLER Gürsu’ya katlı oto park ve pazar yeri
Bursaspor’da Barcelona ve Arsenal modeli uygulanacak
YEREL HABERLER Bursaspor’da Barcelona ve Arsenal modeli uygulanacak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, Bursa'da
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, Bursa'da
Temiz bir çevre için el ele
YEREL HABERLER Temiz bir çevre için el ele
Atıklar ahtapot gibi denizi sarmış Dalgıçlar denizi, çevreciler sahili temizledi
YEREL HABERLER Atıklar ahtapot gibi denizi sarmış Dalgıçlar denizi, ...