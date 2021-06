Çevre dostu İnegöl

Çevre ve temizlik konusunda ortaya koyduğu mücadele ile bu alanda örnek gösterilen şehir olan İnegöl, İnegöl Belediyesi’nin “Çevre Dostu” projeleriyle daha temiz bir geleceğe emin adımlarla yürüyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün çevreyi ve doğayı koruyan öncü bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Tüm toplumların ortak kaygısı olarak öne çıkan çevreyi korumak ve geleceğe daha temiz bir dünya bırakma olgusu, İnegöl’de hayata geçirilen projeler ve bu anlamda gösterilen çabayla meyvelerini vermeye başladı. İnegöl Belediyesi, tüm insanlığın ortak meselesi olan ‘çevre’ konusunda örnek gösterilen şehir konumuna geldi.

Çevre ve temizlik hususunda pek çok uygulamayı hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bu konuya hassasiyetle eğilerek gelecek nesiller için daha temiz bir İnegöl bırakmanın yanı sıra ‘en temiz şehir’ unvanını almanın da planlarını yapıyor. Her adımını bu hedef doğrultusunda atan İnegöl Belediyesi, ortaya koyduğu mücadeleyle “Çevre Dostu Şehir” övgüsünü elde ediyor.

İnegöl Belediyesi’nin çevre ve temizlik konusunda ortaya koyduğu çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün çevreyi ve doğayı koruyan öncü bir rol üstlendiğini dile getirdi. İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunmasının bir tercih değil zorunluluk olduğuna vurgu yapan Taban, “Bizler de bu bilinçle şehrimizde ciddi adımlar atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çevre ve temizlik konusuna ayrı bir parantez açarak, üzerine hassasiyetle eğilerek bir dizi çalışmalar yaptık, yenilikler ortaya koyduk. Bugün gelinen noktada ciddi aşama kaydettiğimizi ifade edebiliriz. Gerek temizlik ve geri dönüşüm hamlelerimiz, gerek farkındalık çalışmalarımız, gerekse de yenilenebilir enerji atılımlarımızla çevre konusundaki duyarlılığımızı ortaya koyduk” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin çevre konusunda hayata geçirdiği uygulamalardan da söz eden Başkan Taban, “Öncelikle temizlik hizmetleri ve geri dönüşüm atıklarının toplanması hizmetlerini doğrudan kendi bünyemize alarak temizlik ve çevre konusunda tüm kontrolü tek elde topladık. Yaptığımız araç ve personel alımlarıyla kadromuzu güçlendirip bu sayede temizlik hizmetlerinin aksatmadan ve sorunsuz şekilde sürdürülmesini sağladık. İkinci aşamada Akıllı Rota Optimizasyonuyla hem araçlarımızı daha efektif ve verimli kullanır hale geldik hem de zamandan ve yakıttan tasarruf sağladık. Aynı zamanda bu uygulamayla şehir içinde dolaşan araç sayımızı azaltarak araçların neden olduğu egzoz gazı salınımının düşmesini sağladık. Sanayi şehri olmamız hasebiyle tehlikeli katı atık atıkların toplanıp bertaraf edilmesi konusunda ciddi sorunlar vardı. Bunu da Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sanayi bölgesinde oluşturduğumuz Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi ile çözüme ulaştırdık. Artık tehlikeli atıklar şehrimizin derelerini, ormanlarını ve doğasını kirletmiyor. Vatandaşlarımız atıklarını bu alana getiriyor, bizler de anlaşmalı firmalara aktarımlarını yaparak doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Aynı şekilde atık yağlarla ilgili de ciddi bir çalışmamız var. 1 litre yap için dahi olsa vatandaşımızın evine kadar gidip o yağları alıyoruz. Üzerine bir de hediyeler veriyoruz ki vatandaşlarımız daha istekli şekilde bunu yapsın, bu doğru davranış yayılarak her haneye ulaşsın. Her hafta Çarşamba günleri vatandaşlarımız 153 hatlarımızı araması durumunda evlerinden giderek atık yağlarını alıyoruz” diye konuştu.

Şehirde bir temizlik kültür oluşturma adına çalışmaların devam ettiğini de vurgulayan Başkan Taban, “Göreve geldiğimiz günden bu yana aslolanın temizlemek değil kirletmemek olduğunu vurguluyoruz. Epey mesafe kat ettik. Devamında bireysel çöp konteyneri uygulamasını hayata geçirdik. Şehrimizin tamamında her bina için bireysel konteyner alımları yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız bu uygulama devam ediyor. konteyner dağıtımlarımız bölge bölge sürdürülüyor. Bu sayede gününde çöp çıkarma ve çöplerin belli bir intizam içerisinde olması, çevreye dağılmaması sağlanıyor. Aynı zamanda bireysel konteynerlerle birlikte her haneye bir geri dönüşüm kutusu dağıtıyoruz. Bu da geri dönüşüm atıklarının doğrudan kaynağında ayrıştırılmasını sağlıyor. Vatandaşlarımız bu konuda oldukça duyarlı. Yeter ki imkanı sağlayın, insanımız gereken desteği veriyor. İnşallah bu uygulamalarla hedefimiz En Temiz Şehir unvanını elde etmek. Tabi unvan sadece bir hedef, amaç gelecek nesillere daha temiz bir çevre, daha temiz bir İnegöl hediye edebilmek” açıklamalarında bulundu.

Yenilenebilir enerji hamlesi

İnegöl Belediyesi’nin son dönemde uygulamaya başladığı yenilenebilir enerji hamlelerinden de söz eden Başkan Taban, “Bunu ilk olarak Akhisar Mahallemizde Naim Süleymanoğlu Parkımızda uyguladık. Parkımızın üst kısmını güneş enerji panelleriyle donattık. Gündüz bu paneller sayesinde şebekeye enerji aktarımı yapıp gece de bu enerjiyi kullanacağız. Böylece parkımız kendi elektriğini üretir halde olacak. Yenilenebilir enerji hamlemizi şuan yapımı devam eden yeni hayvan pazarımızda da kullanacağız. İnşallah bunun örneklerini de çoğaltarak çevre dostu projelerimizi şehrimizin dört bir yanında hayata geçireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.