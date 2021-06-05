BUTTİM’den çevre raporu

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Toprak ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç'ı ziyaret etti. Çevre Haftası kapsamındaki ziyarette Şengül, BUTTİM’in çevresinde yapılmasını istedikleri çalışmalarla ilgili Aytaç’a rapor sundu.

Uluslararası bir ticaret merkezi olması sebebiyle yurtiçi ve yurtdışından önemli isimleri BUTTİM’de ağırladıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Şengül, “BUTTİM çok önemli ve büyük bir ticaret merkezi. Şehrin merkezinde bulunan lokasyonumuzda birbirinden değerli isimleri misafir ediyoruz. Dolayısıyla böylesine önemli bir merkezin çevresinde yürütülen çalışmalar da büyük önem arz ediyor. Sunduğumuz rapor doğrultusunda çevre ile ilgili yapılacak yeni çalışmalar, bölgemize değer katarak ticaretimizin hareketlenmesini sağlayacak ve ekonomik anlamda koyduğumuz katkıyı artıracaktır. Ziyaretimizi Çevre Haftası kapsamında yaptığımız için de ayrıca mutluyuz” dedi.

Ortak akıl vurgusu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç da BUTTİM ve çevresindeki çalışmaların en kısa zamanda hızlanacağının mesajını vererek “Çevre, hepimizin dikkatli davranması gereken bir alan. Bugünlerde Bakanlığımız, Marmara Denizi’ndeki müsilaj(deniz salyası) sorunuyla ilgili hem kısa vadede, hem de uzun vadede alınacak tedbirlere ilişkin tüm Marmara belediyelerinin dâhil olduğu bir platformda ortak akılla çalışmalar yürütüyor. Bursa özelinde de çevre konusuyla ilgili çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. BUTTİM'de Bursa’mızın merkezinde, çevre açısından da çok önemli bir konumda. Dolayısıyla bu bölgede çevre konusundaki planlamalar doğrultusunda yapılacak çalışmaların takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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