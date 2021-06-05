Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor

DHA

Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor


Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da, dövdükleri Metin Özcan´ın (40) kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından tutuklanan 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanıklardan Yunus Emre Kalsın, Metin Özcan ile kendisine olan borcunu ödemediği için kavga ettiklerini öne sürdü. Özcan´ın eşi Birsen Özcan ise Kalsın ve diğer sanıkların yalan söylediğini belirterek, "Metin bir eğlence merkezinde kavga çıkarmıştı. Yunus Emre bunu öğrenince 25 bin lira karşılığında arabulucu olacağını söyledi. Eşim, bu kişinin dolandırıcı olduğunu anladı" dedi.
Merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi´nde 13 Eylül gecesi, arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanına giden Metin Özcan, hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu öne sürülen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra aracına binerek kaçtı.
Olayın ardından Yunus Emre Kalsın ve İhsan Yaman, Metin Özcan´ı arayarak kavga ettiği eğlence yerinin sahibi ile uzlaşmasına yardımcı olabileceklerini söyleyerek bunun karşılığında 25 bin lira para istedi. Kalsın ve Yaman´ın teklifinden şüphelenen Metin Özcan, telefon ile konuştuğu iş yeri sahibi tarafından tehdit edildi. Yaşanan bu gelişme üzerine Özcan, Yunus Emre Kalsın ve arkadaşının kendisini dolandıracağından şüphelenip olası bir saldırı ile karşılaşmamak için araç kiraladı.
17 Eylül gecesi Metin Özcan'ın, Mutlular Mahallesi'nde otomobilini yıkattığını öğrenen Yunus Emre Kalsın ve İhsan Yaman ile yanlarında bulunan Deniz Canbeg, Fatih Mehmet Göktaş ve Nimet Bingöl, iş yerini bastı. Taraflar arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedenin ardından Kalsın ve Yaman, dövdükleri Metin Özcan'ı iş yerinde bulunan ve anahtarını zorla aldıkları Hakan Avşar'a ait otomobile bindirerek kaçırmak istedi. Bu sırada zorla bindirildiği otomobilden inmeyi başaran Özcan'a, kaçarken yoldan geçmekte olan bir başka otomobil çarptı. Kazanın ardından Yunus Emre Kalsın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedi. Hastaneye kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
15 YILDAN 18 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ
Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen Yunus Emre Kalsın, İhsan Yaman, Deniz Canbeg, Fatih Mehmet Göktaş ve Nimet Bingöl´ü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından, sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesinde 'gasp', 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 15 ile 18 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.
`BANA 55 BİN LİRA BORCU VARDI´
Sanıklar, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların hazır bulunduğu duruşmaya, tarafların avukatları ile Metin Özcan'ın eşi ve annesi de katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Yunus Emre Kalsın, Metin Özcan´ın ölümü nedeniyle üzüntülü olduğunu söyleyip, ailesinden özür diledi. Arkadaşı olan Metin Özcan'ın, işleri kötüye gidince kendisinden ödünç olarak aldığı 55 bin lirayı ödemediğini öne süren Kalsın, "Olay akşamı yanımda bulunan arkadaşlarımla gezerken tesadüfen Metin Özcan'ın otomobilini yıkattığını öğrendim. 3 aydır ödemediği borcunu vermesi için kendisini uyarmayı düşünüyordum. Aramızda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında dudağı patlayınca kendisini hastaneye götürmek için otomobile bindirdim. Yolda, bana borcunu iki gün içerisinde vereceğini belirtip, hastaneye gitmesi halinde hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartıldığı için yakalanacağını söyledi. Bunun üzerine arabayı durdurduk. Amacımız inip gitmekti. Metin bunu fırsat bilip araçtan inerek küfredip kaçmaya başladı. Ben de belli bir mesafe arkasından koştum, yetişemeyeceğimi anlayınca geriye döndüm. O sırada kaza geçirdi. Ben de yanına gidip sağlık ekiplerinden yardım istedim" dedi. Diğer tutuklu sanıklar da savunmalarında suçlamayı reddetti.
Duruşmada söz alan Metin Özcan'ın eşi Birsen Özcan, sanıkların yalan söylediklerini belirterek, "Sanık Yunus Emre Kalsın'ın kocamdan alacağı yoktu. Metin bir eğlence merkezinde kavga çıkarmıştı. Yunus Emre bunu öğrenince 25 bin lira karşılığında arabulucu olacağını söyledi. Eşim, bu kişinin dolandırıcı olduğunu anladı. Bunun üzerine Yunus Emre, parayı almak için Metin'i ölümle tehdit etti. Tüm sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Eksikliklerin giderilmesi, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-06-05 12:43:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da taciz olayının gerçekleştiği mahalleli konuştu: "Bu olaylar arttı, tedirginiz"
YEREL HABERLER Bursa'da taciz olayının gerçekleştiği mahalleli ...
Yeşil tarife GES’lerin yaygınlığını arttıracak
YEREL HABERLER Yeşil tarife GES’lerin yaygınlığını arttıracak
BUTTİM’den çevre raporu
YEREL HABERLER BUTTİM’den çevre raporu
Çevre dostu İnegöl
YEREL HABERLER Çevre dostu İnegöl
Bursa’da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi
YEREL HABERLER Bursa’da tarlasında dev yılanı gören çifti ...
Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında
YEREL HABERLER Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında
(Özel) Bursa’nın ikinci el oto pazarı cumartesi günleri açık Yeni normalleşme ile birlikte aylar sonra Bursa oto pazarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’nın ikinci el oto pazarı cumartesi ...
Fonksiyonel doğal besinlerle kolestrolü düşürün
YEREL HABERLER Fonksiyonel doğal besinlerle kolestrolü düşürün
(Özel) Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada Süs köpeğine pitbull saldırdı Küçük köpek yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada Süs ...
Mimar olacak çocuk başkanla buluştu
YEREL HABERLER Mimar olacak çocuk başkanla buluştu
Nilüfer’in Sebze Orkestrası uluslararası etkinlikte performans sergiledi
YEREL HABERLER Nilüfer’in Sebze Orkestrası uluslararası etkinlikte ...
Pandemiden bunalanlara Karacabey’in eşsiz güzelliği longoz ormanlarına davet
YEREL HABERLER Pandemiden bunalanlara Karacabey’in eşsiz güzelliği ...
(Özel) Bursa'da güpegündüz kadınlara taciz kamerada Taciz şüphelisi polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da güpegündüz kadınlara taciz ...
(Özel) Temizliğe gittiği evden altınları çaldı, cezaevini boyladı Temizlikçi kadın hırsızı o ifadesi de kurtaramadı
YEREL HABERLER (Özel) Temizliğe gittiği evden altınları çaldı, ...
Sahtesi, gerçek polise yakalandı
YEREL HABERLER Sahtesi, gerçek polise yakalandı
(Özel) Trafikte sizin de başınıza gelebilir Bin 200 liralık cezayı iptâl ettirdi
YEREL HABERLER (Özel) Trafikte sizin de başınıza gelebilir Bin 200 ...
(Özel) Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa’ya ihraç ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları ...
(Özel) Uludağ’da dev karınca yuvaları görenleri hayretler içinde bırakıyor Karınca yuvalarının boyu 1 metreyi buluyor
YEREL HABERLER (Özel) Uludağ’da dev karınca yuvaları görenleri ...
(Özel) Bursa Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya "merhaba" dediler
YEREL HABERLER (Özel) Bursa Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya "merhaba" ...
Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis ...
İnegöl Devlet Hastanesinden "Yaşayan Butik" hizmeti
YEREL HABERLER İnegöl Devlet Hastanesinden "Yaşayan Butik" hizmeti
Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı
YEREL HABERLER Asma ağacından düşen çiftçi yaralandı
Gürsu’ya katlı oto park ve pazar yeri
YEREL HABERLER Gürsu’ya katlı oto park ve pazar yeri