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Sulama göledine uçan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı

DHA

Sulama göledine uçan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde sulama göledine uçan otomobilin sürücüsü Mehmet Acar (43) ve işe Cevriye Acar (38) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesinin kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına doğru giden Mehmet Acar´ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 KRK 13 plakalı otomobili 10 metre derinliğindeki sulama göledine uçtu. Durumu fark eden çevredeki çiftçiler, yardıma koştu. Acar ve yanındaki eşi Cevriye Acar çiftçiler tarafından göletten çıkarıldı. Araç bir süre sonra suya gömülürken, yaralanan Acar çifti çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-06-05 14:22:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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