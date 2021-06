Mustafa Dündar'dan çevre dostlarına hediye

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde doğa dostu vatandaşlara ziyaretlerde bulundu. Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen geri dönüşüm atıklarının toplanmasına destek olarak vatandaşlara teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Osmangazi Belediyesi, çevreyi korumak, yeşili çoğaltmak ve gelecek nesillere temiz bir gelecek bırakmak adına her yıl doğaya zarar veren ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların toplanması için çeşitli projeler yürütüyor. Bu projeler kapsamında son 1 yıl içerisinde 3 bin 700 ton ambalaj atığı, 4 bin 207 kilogram atık pil, 75 bin 940 litre bitkisel atık yağ, 316 bin 939 kilogram kullanılmış atık giysi ve 14 bin 592 kilogram elektronik atık toplandı. Doğayı korumak adına büyük önem taşıyan bu projeler sayesinde, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanırken, on binlerce ton geri dönüşüm atığı da ekonomiye kazandırıldı.

“Suya sabuna dokunmadan temizlik olmaz”

‘Suya Sabuna Dokunmadan Temizlik Olmaz’ düşüncesiyle harekete geçen Osmangazi Belediyesi, geri dönüşüm atıklarının ayrı toplanmasına destek olan ve son bir yıl içerisinde en çok atık yağ, atık pil, ambalaj atığı ve eatık toplayan çevre dostu vatandaşlara, çeşitli temizlik malzemeleri hediye ediliyor. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde atık madde ve geri dönüşüm malzemesi toplama kampanyalarına destek olan 150 aileye hediyeleri adreslerine gidilerek ulaştırılıyor.

“Osmangazililer olarak her gün tabiata sahip çıkıyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte geri dönüşüm atıklarının ayrı toplanmasına destek olan vatandaşları ziyaret ederek hediyelerini takdim etti. Çevre dostu vatandaşlara teşekkürlerini sunan Başkan Dündar, “Bizler, Osmangazi Belediyesi ve Osmangazililer olarak sadece 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde değil yılın her günü doğamıza sahip çıkıyoruz. Bu özel günde, doğaya zararlı atık maddeler ile geri dönüşüm atıklarının ayrı toplanmasına destek olan 150 vatandaşımızı ziyaret ederek çeşitli hediyeler veriyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte her gün ambalaj atığı, kilogram atık pil, litre bitkisel atık yağ, kullanılmış atık giysi ve elektronik atıkları topluyoruz. Osmangazimiz, Bursamız ve çevremiz adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

