Akademisyenler Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlattı Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: "Bu etkinliklerle çalışmalarımıza ruh katıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademisyenler Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlattı Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: "Bu etkinliklerle çalışmalarımıza ruh katıyoruz"

İHA

Akademisyenler Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlattı Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: "Bu etkinliklerle çalışmalarımıza ruh katıyoruz"

Osmangazi Belediyesi’nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına bu yıl 20’incisini düzenlediği etkinlikler kapsamındaki “Tanpınar Sempozyumu” Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirildi. Birbirinden değerli akademisyenler, usta edebiyatçının hayatı ve eserleri hakkında bildiriler sundu.
Osmangazi Belediyesi tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasına dönüşen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, bu yıl roman dalında gerçekleştirildi. Yarışmanın kazananları geçtiğimiz günlerde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından açıklanırken, etkinlikler kapsamındaki Tanpınar Sempozyumu ise Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi konferans salonunda gerçekleşti.
Dündar: “Bu Etkinlikler Olmasa Diğer Çalışmaların Kıymeti Yok”
Sempozyumun açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın belediye olarak düzenledikleri kültürel etkinliklerden en önemlisi olduğuna vurgu yaptı. Tanpınar Edebiyat Yarışması kapsamında 2016 yılından bu yana sempozyum da düzenlediklerini kaydeden Başkan Dündar, “Hızlı ve yoğun göç alan Bursa’mızda önemli şehircilik hamleleri gerçekleştiriyoruz. Restorasyon çalışmalarıyla tarihi dokuyu ayağa kaldırıyoruz. Aynı zamanda planlı yeni şehri inşa ediyoruz. Belediye olarak asli görevimiz olan temizlik çalışmalarımızda çok iddialıyız. Fakat, bütün bu çalışmalarımızın içerisinde bu gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerle bir ruh veremiyorsak, hiçbirinin kıymeti yok. Biz de istikrarlı bir şekilde bu etkinliklerimizi sürdürüyoruz” dedi.
Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın 20 yıldır aralıksız bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Başkan Dündar, “Her gelen tuğla üzerine yeni bir tuğla koydu ve bu önemli etkinlik devam etti. Türkiye’de 20 yıldır aralıksız devam eden bir edebiyat yarışması olduğunu sanmıyorum. Bu etkinliği, Tanpınar Akademisi haline getirdik. Dönem dönem yurt dışından yarışmacılar da katılıyor. Bu yıl yarışmamızı roman dalında düzenledik. Geçtiğimiz günlerde kazananları açıkladık” diye konuştu. Tanpınar etkinlikleri kapsamındaki önemli faaliyetlerimizden biri de yılda bir kez yayınlanan Tanpınar Zamanı Dergisi. Değerli hocalarımızın katkılarıyla bilimsel bir dergi ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi ile çok önemli etkinliklere imza atıyoruz. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde özellikle misafir öğrencilere yönelik çok önemli etkinlikler gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Emil: “Başkanımızı Bir Kültür Adamı Olarak Görüyorum”
Daha sonra söz alan Prof. Dr. Birol Emil de Tanpınar Sempozyumu’na 3. kez katıldığını belirterek, “Türk edebiyatı ve kültürü için çok önemli olan bu etkinliği düzenlediği için öncelikle Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ederim. Siz sadece belediye hizmetleri yapan bir idareci, bir politikacı değilsiniz. 20 yıllık bu faaliyeti sürdüren, diğer kültür faaliyetleri, basılan kültür eserleri ile birlikte başkanımızı bir kültür adamı olarak görüyorum. Türkiye’mizin hiçbir büyükşehrinde, hiçbir ilçesinde böyle bir faaliyet asla olmamıştır. Bütün bu faaliyetlerinizle Türk kültür ve edebiyatı bakımından örnek alınması gereken bir şahsiyetsiniz” diye konuştu.
Tanpınar’ın Şehri Bursa
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Tanpınar’ın asistanlığını yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Emil, “200 yıla yaklaşan son çağ kültür ve edebiyatının en kültürlü, Türkçe’yi kullanışı bakımından en büyük üslupçusu olan şahsiyet Tanpınar’dır. Yazıları, bir defada idrak edilemeyen, her cümlede birkaç kez düşünülerek okunması gereken ama bir kere nüfuz ettikten sonra kültür ve edebiyatta yolunuzu kısaltan bir şahsiyetti. Son çağ edebiyatında hakkında en çok makale ve eser yazılan ikinci bir şahsiyet yoktur. Tanpınar hakkında bugüne kadar 1.800 civarında makale, 44 de kitap yazılmıştır. Bir eserinde ‘Ben ki, Bursa’yı o kadar çok severim. Sanatımın ve iş hayatımın bütün tarafını bu şehre borçluyum’ ifadelerini kullanmıştır. Başka hiçbir şehrimiz hakkında bu cümleyi, duyguyu kullanmamıştır. Tanpınar için Bursa’nın çok farklı bir önemi vardır. Birçok eserinde Bursa ile ilgili çok mühim ifadeleri yer almaktadır” dedi.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gün boyu 4 oturum halinde devam eden sempozyumda; Ercan Yılmaz, Prof. Dr. Muharrem Dayanç, Prof. Dr. Mehmet Güneş, Dr. Koray Üstün, Engin Elman, Doç. Dr. Haluk Öner Habil Sağlam, Hüseyin Etil, Oğuz Şenses, Prof. Dr. Hatice Şahin, Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Dr. Serhat Demirel, Mustafa Başpınar, Doç. Dr. Yakup Öztürk, Prof. Dr. Turan Karataş ve Metin Önal Mengüşoğlu, usta edebiyatçı ile ilgili bildireler sundu. Sempozyumda sunulan bildiriler, kitap haline getirilerek edebiyat dünyasına kazandırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafa Dündar'dan çevre dostlarına hediye
YEREL HABERLER Mustafa Dündar'dan çevre dostlarına hediye
Sulama göledine uçan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı
YEREL HABERLER Sulama göledine uçan otomobilin sürücüsü ve eşi ...
Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için daldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için ...
Güneş enerjisi ile 2 milyon lira tasarruf sağlayacaklar Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar: "Mustafakemalpaşa’yı yenilenebilir enerjinin merkezi yapmaya kararlıyız"
YEREL HABERLER Güneş enerjisi ile 2 milyon lira tasarruf ...
Otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 yaralı
Başkan Oktay Yılmaz uluslararası öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Oktay Yılmaz uluslararası öğrencilerle buluştu
Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
YEREL HABERLER Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar ...
Bursa'da taciz olayının gerçekleştiği mahalleli konuştu: "Bu olaylar arttı, tedirginiz"
YEREL HABERLER Bursa'da taciz olayının gerçekleştiği mahalleli ...
Yeşil tarife GES’lerin yaygınlığını arttıracak
YEREL HABERLER Yeşil tarife GES’lerin yaygınlığını arttıracak
BUTTİM’den çevre raporu
YEREL HABERLER BUTTİM’den çevre raporu
Çevre dostu İnegöl
YEREL HABERLER Çevre dostu İnegöl
Bursa’da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi
YEREL HABERLER Bursa’da tarlasında dev yılanı gören çifti ...
Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında
YEREL HABERLER Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında
(Özel) Bursa’nın ikinci el oto pazarı cumartesi günleri açık Yeni normalleşme ile birlikte aylar sonra Bursa oto pazarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’nın ikinci el oto pazarı cumartesi ...
Fonksiyonel doğal besinlerle kolestrolü düşürün
YEREL HABERLER Fonksiyonel doğal besinlerle kolestrolü düşürün
(Özel) Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada Süs köpeğine pitbull saldırdı Küçük köpek yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada Süs ...
Mimar olacak çocuk başkanla buluştu
YEREL HABERLER Mimar olacak çocuk başkanla buluştu
Nilüfer’in Sebze Orkestrası uluslararası etkinlikte performans sergiledi
YEREL HABERLER Nilüfer’in Sebze Orkestrası uluslararası etkinlikte ...
Pandemiden bunalanlara Karacabey’in eşsiz güzelliği longoz ormanlarına davet
YEREL HABERLER Pandemiden bunalanlara Karacabey’in eşsiz güzelliği ...
(Özel) Bursa'da güpegündüz kadınlara taciz kamerada Taciz şüphelisi polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da güpegündüz kadınlara taciz ...
(Özel) Temizliğe gittiği evden altınları çaldı, cezaevini boyladı Temizlikçi kadın hırsızı o ifadesi de kurtaramadı
YEREL HABERLER (Özel) Temizliğe gittiği evden altınları çaldı, ...
Sahtesi, gerçek polise yakalandı
YEREL HABERLER Sahtesi, gerçek polise yakalandı
(Özel) Trafikte sizin de başınıza gelebilir Bin 200 liralık cezayı iptâl ettirdi
YEREL HABERLER (Özel) Trafikte sizin de başınıza gelebilir Bin 200 ...