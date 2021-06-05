Dünya Çevre Günü Mudanya'da kutlandı

Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi işbirliği ile “Çevreni Koru, Geleceğini Koru” sloganıyla düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Unutmayalım gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur”" dedi.

Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi işbirliği ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü, “Çevreni Koru, Geleceğini Koru” temasıyla Mudanya Mütareke Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinliklerde doğa ve denizde oluşan kirliliğe dikkat çekilirken, gönüllü vatandaşların katılımıyla Göynüklü ve Esence mahallelerinde sokak hayvanlarına mama dağıtımı ve atık toplama etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca Mudanya’da geri dönüşüm atıklarını düzenli toplayan vatandaşlara da çeşitli hediyeler verildi. M.Agah Bursalı Kreşi öğrencileri yaptıkları atölye çalışmasıyla kedi evi boyama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte Bursa AFAD, Deniz Polisi ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yaptıkları dalış ile deniz kirliliğine de dikkat çektiler.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel hediye temiz bir çevre ve temiz bir denizdir” dedi. Çevre mücadelesi veren tüm kurumları ve vatandaşları belediye olarak desteklerine de vurgu yapan Türkyılmaz, “İlçemizden aylık ortalama 70 ton ambalaj atığı toplanmaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık göstermelerini istiyorum. Unutmayalım gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.

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