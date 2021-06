Marmara’nın rafting parkuru Orhaneli’de açıldı

Marmara Bölgesi’nin ilk rafting parkuru, Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Kocasu Çayı üzerinde 8,5 kilometre uzunluğundaki alanda oluşturuldu. Rafting parkurunun açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekoturizm ve doğa sporlarına yönelik yatırımlarla dağ ilçelerinin yıldızının her geçen gün daha da parlayacağını söyledi.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaptırılan 8,5 kilometrelik rafting parkuru törenle hizmete açıldı. Özellikle bölgeye ulaşımın kolay sağlanması amacıyla yol yapım çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği parkurun açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, çevre ilçe kaymakamları belediye başkanları ve sporseverler katıldı.

Büyük potansiyel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’dan oluşan dağ yöresinin doğa sporları ve ekoturizm anlamında müthiş bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Genel yerel yönetimlerin gerekse de Bursa milletvekillerinin Ankara’da verdikleri mücadele ile bölgeye önemli hizmetlerin geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Bir kere yol işi olmazsa olmaz konulardan biri. Ulaştırma Bakanlığımız marifetiyle yapılan çok önemli çalışmalar var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Gölcük Yaylası'na yapacağımız Gençlik Merkezi ve Gençlik Kampları Türkiye açısından bir çekim merkezi olacak. Farklı şehirlerden buraya gençlerimiz, çocuklarımız kamp yapmaya gelecek. Bu çalışmanın tamamına yakınını Bakanlığımız tarafından bir kısmını da Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle yapacağız. Yine Karagöz Mesire Alanı’nda çalışmalarımız var. Büyükorhan Belediyemizin yayla turizmi ile alakalı yeni hazırladığı bir proje var. Harmancık ekoturizm ile alakalı yatırımlar devam ediyor. Keles Kocayayla’daki çalışmalarda artık son aşamaya geldik. Dolayısıyla bugün burada yapılan açılış sadece Orhaneli özelinde bir konu değil, bana göre bu yatırım bütün Bursa'yı hatta bütün Türkiye'yi rafting sporu anlamında ilgilendiren bir konu. Bursa’nın 3 milyon 100 bin nüfusu var ve 20 milyonluk bir hinterlant içerisindeyiz. Hemen yanı başımızda İstanbul gibi 15 milyonluk bir değer var. Allah'ın izniyle bu turizm yatırımlarının şehirde ne kadar maddi ve manevi bir karşılık bulacağını şimdiden hayal edebiliyorum, görebiliyorum. Bu tesis nedeniyle de Orhaneli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

2 yıllık emek

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da 7’den 70’e bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yaptıkları projeleri anlattı. Doğa sporlarından, termal zenginlikler ve yöresel ürünlere kadar her alanda ekoturizm adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Aykurt, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları rafting parkurunu ülke sporuna kazandırmanın gururu yaşadıklarını söyledi. Rafting Federasyonu’ndan Büyükşehir Belediyesi’ne kadar projeye katkı sunan herkese teşekkür eden Aykurt, “Bu projeye 2 yıl önce göreve gelir gelmez başladık. Bu yoldan gelirken araçlarımız yarıya kadar çamura giriyordu. Bugün ise Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle sadece bu yola 780 kamyon malzeme çekerek bu hale getirdik. Biz burayı Bursa’mıza ve tüm Marmara Bölgesi'ne bir hizmet olarak sunmak amacıyla yola çıktık. Orhaneli'nin tanıtımı anlamında gerçekten çok büyük katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bizler kendimize insana ve insanlığa hizmeti hedef olarak koyduk. Rafting parkurumuzun bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Parkurumuz ilçemize ve tüm sporseverlere hayırlı olsun” dedi.



Dağın talihi değişiyor

Törene katılan bölge Bursa Milletvekilleri adına söz alan bölge milletvekili Osman Mesten ise dağın makus talihinin her geçen değişmeye devam ettiğini vurguladı. Kırsal turizmin en önemli ayağının doğa sporları olduğunu dile getiren Mesten, “Dağın arka yüzü dediğimiz bu bölgemiz genelde uzun süreden beri tekrar ettiğimiz makus talihini değiştiriyor. Artık bizim makus talihimiz değil mahsus talihimiz, özel talihimiz var. Biz bu özel talihimizi meydana getirecek projelerin her zaman arkasındayız. Biz de elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yöremizin potansiyeli Bursa’mızın potansiyeldir. Geleceğiniz bundan sonra çok daha parlak olacak. Çok güzel bir gelecek bizleri bekliyor. Yeter ki buna uygun hareket edelim, buna uygun yatırımlar yapalım. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi tabii rafting parkurumuz. Belki de büyük profesyonel sporcular buradan çıkacak. Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum”

Fransa’da tanıtılacak

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise Orhaneli'de rafting sporunu ve turizmini en iyi şekilde canlandıracaklarını söyledi. Orhaneli’de bir Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Yardımcı, “Uluslararası bir organizasyon için önümüzdeki ay Fransa'da olacağız. Fransa'da burayı dile getirmeye başlayacağız” dedi.

Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu da bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacak rafting parkurunun ilçeye kazandırılmasına katkı veren herkese teşekkür etti.

Törenin sonunda parkurun bölgeye kazandırılmasına rehberlik eden Uludağ Üniversitesi’nden Prof.Dr. Hasan Hüseyin Oruç ve BAKUT Başkanı Cihat Öz’e Başkan Aktaş ve Aykurt tarafından teşekkür plaketi verildi.

Daha sonra rafting parkuruna geçen protokol üyelerinden Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Atilla Ödünç ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, bota binerek parkuru test etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.