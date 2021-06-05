Belediye Başkanı Sertaslan, Gemlik'te müsilaj için dalış yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Sertaslan, Gemlik'te müsilaj için dalış yaptı

DHA

Belediye Başkanı Sertaslan, Gemlik'te müsilaj için dalış yaptı


Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, dalgıç kıyafetini giyerek, arkadaşlarıyla Küçük Kumla'da denizde dalış gerçekleştirdi. Sertaslan, deniz dibindeki müsilajı inceleyip, biriken çöpleri topladı. 
Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın etkisi sürerken, '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliğine dikkat çekmek isteyen Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan, Küçük Kumla'da dalış gerçekleştirdi. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, İYİ Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Sedat Akkuş ve BAKUT ekibi ile 5 metreye dalan Başkan Sertaslan, deniz dibinde müsilajı inceleyip, atıkları topladı. Kıyıya yakın bölgelerdeki çöpleri de toplayan Sertaslan, müsilaj ve kirliliğin insan eliyle oluştuğunu söyledi. Başkan Sertaslan, "Her fırsatta dedim ki 'Ben bu şehirde yaşayan insanlara güveniyorum' ama bunu gördükçe mahcup oluyorum, utanıyorum. Bunların hepsi insan eliyle ortaya çıkmış işler. 'Belediye nerede, Büyükşehir nerede, Çevre Bakanlığı nerede?' demenin bir alemi yok. Bunu elbirliği ile biz yapıyoruz. Denizi bu hale biz sokuyoruz. Bunu görün ve aynı şeylere yapan birini gördüğünüzde sorumlu bir yurttaş olarak, kafanızı çevirip 'Allah kahretsin deyip' gitmeyin. Üzülerek söylüyorum. Müsilaj denilen, bu yıl hepimizi görsel anlamda rahatsız eden şey aslında deniz altındaki yaşamı daha fazla rahatsız ediyor. Aşağı indiğimde anladım. Aşağıda gördüğünüz bu ölmüş organizmanın çöküntüleri yoğun şekilde mevcut. Bugünden başlarsak, bütün belediyeler eliyle sadece Gemlik Belediyesi´nin sadece Büyükşehir Belediyesi´nin yapacakları da yeterli değil. Bütün kurumlar ortak bir şey bugün yapmaya başlarlarsa 5-6 yıl sonra düzelme olur, diye umut edeceğiz. Bu tablo insan eliyle oldu, bu durum insana yakışmıyor. Sizler de dikkatli olun. Bugün bizlere destek olan balıkadam arkadaşlara, BAKUT yetkililerine ve Gemlik Kent Konseyi'mize teşekkür ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2021-06-05 17:44:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara’nın rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
YEREL HABERLER Marmara’nın rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
Bursa'da sokak ortasında tacize tutuklama; görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da sokak ortasında tacize tutuklama; ...
Dünya Çevre Günü Mudanya'da kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Çevre Günü Mudanya'da kutlandı
Akademisyenler Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlattı Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: "Bu etkinliklerle çalışmalarımıza ruh katıyoruz"
YEREL HABERLER Akademisyenler Ahmet Hamdi Tanpınar'ı ...
Mustafa Dündar'dan çevre dostlarına hediye
YEREL HABERLER Mustafa Dündar'dan çevre dostlarına hediye
Sulama göledine uçan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı
YEREL HABERLER Sulama göledine uçan otomobilin sürücüsü ve eşi ...
Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için daldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için ...
Güneş enerjisi ile 2 milyon lira tasarruf sağlayacaklar Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar: "Mustafakemalpaşa’yı yenilenebilir enerjinin merkezi yapmaya kararlıyız"
YEREL HABERLER Güneş enerjisi ile 2 milyon lira tasarruf ...
Otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 yaralı
Başkan Oktay Yılmaz uluslararası öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Oktay Yılmaz uluslararası öğrencilerle buluştu
Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
YEREL HABERLER Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar ...
Bursa'da taciz olayının gerçekleştiği mahalleli konuştu: "Bu olaylar arttı, tedirginiz"
YEREL HABERLER Bursa'da taciz olayının gerçekleştiği mahalleli ...
Yeşil tarife GES’lerin yaygınlığını arttıracak
YEREL HABERLER Yeşil tarife GES’lerin yaygınlığını arttıracak
BUTTİM’den çevre raporu
YEREL HABERLER BUTTİM’den çevre raporu
Çevre dostu İnegöl
YEREL HABERLER Çevre dostu İnegöl
Bursa’da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi
YEREL HABERLER Bursa’da tarlasında dev yılanı gören çifti ...
Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında
YEREL HABERLER Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında
(Özel) Bursa’nın ikinci el oto pazarı cumartesi günleri açık Yeni normalleşme ile birlikte aylar sonra Bursa oto pazarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’nın ikinci el oto pazarı cumartesi ...
Fonksiyonel doğal besinlerle kolestrolü düşürün
YEREL HABERLER Fonksiyonel doğal besinlerle kolestrolü düşürün
(Özel) Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada Süs köpeğine pitbull saldırdı Küçük köpek yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada Süs ...
Mimar olacak çocuk başkanla buluştu
YEREL HABERLER Mimar olacak çocuk başkanla buluştu
Nilüfer’in Sebze Orkestrası uluslararası etkinlikte performans sergiledi
YEREL HABERLER Nilüfer’in Sebze Orkestrası uluslararası etkinlikte ...
Pandemiden bunalanlara Karacabey’in eşsiz güzelliği longoz ormanlarına davet
YEREL HABERLER Pandemiden bunalanlara Karacabey’in eşsiz güzelliği ...