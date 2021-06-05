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Marmara Bölgesi'nin ilk rafting parkurunda heyecan dolu anlar

DHA

Marmara Bölgesi'nin ilk rafting parkurunda heyecan dolu anlar


Muammer İRTEM İsmail Hakkı SEYMEN / ORHANELİBURSA,(DHA)Marmara Bölgesi´nin ilk rafting parkuru, Bursa´nın Orhaneli ilçesindeki Kocasu Çayı üzerinde 8.5 kilometre uzunluğundaki alanda oluşturuldu. Rafting yaparken suya düşünler korku dolu anlar yaşattı. 
Bursa´nın Orhaneli ilçesinde Kocasu Çayı üzerinde oluşturulan 8.5 kilometrelik rafting parkuru törenle hizmete açıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve sporseverler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından törene katılan protokol üyelerinden Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Atilla Ödünç, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve sporseverler, botlarla suya inerek, parkurda rafting yaptı. 
Parkur sırasında bir botun düşüş rampasında patlamasıyla botta bulunanlar suya düştü. Bir kişinin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine, ekipler olaya müdahale etti ve tehlike büyümeden önlendi. Ayrıca sporcular, kıyıda bulunanların yardımlarıyla karaya çıktı. 
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ: FARKLI ŞEHİRLERDEN  BURAYA GELECEKLER
Bölgeye önemli hizmetlerin geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Bir kere yol işi olmazsa olmaz konulardan biri. Ulaştırma Bakanlığımız marifetiyle yapılan çok önemli çalışmalar var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Gölcük Yaylası'na yapacağımız Gençlik Merkezi ve Gençlik Kampları Türkiye açısından bir çekim merkezi olacak.  Farklı şehirlerden buraya gençlerimiz, çocuklarımız kamp yapmaya gelecek. Bu çalışmanın tamamına yakınını bakanlığımız tarafından bir kısmını da Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle yapacağız. Yine Karagöz Mesire Alanı´nda çalışmalarımız var. Büyükorhan Belediyemizin yayla turizmi ile alakalı yeni hazırladığı bir proje var. Harmancık eko-turizm ile alakalı yatırımlar devam ediyor. Bursa´nın 3 milyon 100 bin nüfusu var ve 20 milyonluk bir hinterlant içerisindeyiz. Hemen yanı başımızda İstanbul gibi 15 milyonluk bir değer var. Allah'ın izniyle bu turizm yatırımlarının şehirde ne kadar maddi ve manevi bir karşılık bulacağını şimdiden hayal edebiliyorum, görebiliyorum" dedi.
TÜRKİYE RAFTİNG FEDERASYONU BAŞKANI YARDIMCI: FRANSA´DA TANITILACAK
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise Orhaneli'de rafting sporunu ve turizmini en iyi şekilde canlandıracaklarını söyledi. Orhaneli´de bir Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Yardımcı, "Uluslararası bir organizasyon için önümüzdeki ay Fransa'da olacağız. Fransa'da burayı dile getirmeye başlayacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rafting yapan sporcular detay
Botu patlayan sporcuları kurtarma çalışması detay
Açılış töreni detay
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´ın açıklaması
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Akyurt´un açıklaması
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı´nın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Bursa / Orhaneli Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-06-05 18:25:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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