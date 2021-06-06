Öğrenciler içerde, veliler dışarda LGS heyecanı yaşadı

Mehmet İNANHasan BOZBEY/BURSA, (DHA)BURSA'da, 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumu başladı. Öğrenciler sabah saatlerinde sınav merkezlerine giderken, veliler de okul önlerinde çocuklarını bekledi.
LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Bursa'da da 485 okulda yaklaşık 43 bin 8'inci sınıf öğrencisi, sınav merkezlerine akın etti. Merkez Nilüfer İlçesi Saadettin Türkün Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe sağlanarak okul bina ve salonlarına alındı. Sırada bekleyen öğrencilere sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Görevliler tarafından öğrencilerin kimlik kontrolü yapılırken, veliler de okul dışında heyecanla çocuklarını bekledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-06-06 11:05:52
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